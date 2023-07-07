Это куда глобальнее: почему саммит НАТО важен не только для Украины

Украина борется не только за себя, но и за безопасность всего демократического мира, говорят эксперты

Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе стартует саммит НАТО. Неделя до мероприятия была насыщена противоречивыми заявлениями. Президент Литвы Гитанас Науседа уверяет, что саммит не разочарует украинцев. Однако из США напоминают: следует соответствовать всем стандартам НАТО, так что дверь блока будет открыта для Украины только после реформы.

"Телеграф" обсудил с экспертами перспективы грядущего саммита НАТО в ракурсе российско-украинской войны и глобальной безопасности.

Ставка – глобальная безопасность

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поделилась такими ожиданиями:

"От НАТО мы хотим четких решений по Украине, нашей евроатлантической интеграции. Мы демонстрируем всему миру профессионализм нашей армии. Не просто готовность проводить реформы, но и их внедрение в тяжелейшее военное время. Подобного не делал никто из членов Альянса! И логично, что мы надеемся на позитивные решения касательно продвижения Украины в НАТО".

По словам эксперта, после 13-й встречи в формате "Рамштайн" окончательно оформилась идея о предоставлении ВСУ истребителей натовского образца F-16. Теперь, подчеркивает она, важно ускорить этот процесс, а возможно, расширить спектр предоставляемых нам самолетов, прочих вооружений.

"Весь мир объединяется для создания новой системы глобальной безопасности. И Украина – неотъемлемая часть данного процесса. Более того – одна из ведущих стран мира в нем. Президент Зеленский инициировал формулу мира. Офисом президента разработан Киевский договор о безопасности. Мы объединяем весь мир не только ради того, чтобы самим получить гарантии безопасности на период до вступления в НАТО, но и чтобы создать новый механизм глобальной безопасности", – акцентирует Катерина Коваль.

По ее словам, тоталитарный мир бросил вызов демократическому. Оставаться нейтральным сейчас не получится. Поэтому речь идет о комплексном вопросе.

На решения Вильнюсского саммита может повлиять четкость позиций определенных стран, считает эксперт. Она подчеркивает, что речь не только о поддержке Украины вооружениями, но и о поддержке нашей евроатлантической интеграции (а Болгария, которую 6 июня посетил Зеленский, стала уже 22-й страной, засвидетельствовавшей такую поддержку), а также шагов по созданию глобальной системы безопасности.

"Украина в этой войне борется не только за себя, но и за безопасность Европы, а шире – всего демократического мира. И это должны понимать и страны НАТО, и вообще все государства", – считает Катерина Коваль.

Промежуточный вариант по Украине

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук, вспоминая предыдущий опыт попыток Киева присоединиться к НАТО, считает, что лучше не иметь завышенных ожиданий, чтобы потом еще больше не разочаровываться.

"Беспокоит то, что нам могут представить аналог печально известного Будапештского меморандума. Своеобразный Вильнюсский меморандум, который ни на йоту не приблизит Украину к членству в оборонном Североатлантическом альянсе", – признался эксперт.

Он отмечает, что российская федерация никогда бы на нас не напала, будь мы членами НАТО.

"Обещания, как мы знаем по опыту, не обязательно могут быть конвертированы в реальность, – подчеркивает Виктор Каспрук. – Если нам снова продекларируют, что двери для Украинского государства в НАТО открыты, этого точно будет мало".

Для Украины Вильнюсский саммит НАТО может стать моментом истины, считает эксперт.

"Потому понятно, что Киев не могут больше устраивать фактические обещания продолжать обещать и дальше. Дверь открывают тем, кто громыхает в них, а не стоит тихо на пороге", – уверен Виктор Каспрук.

По его мнению, уже сейчас можно спрогнозировать, что, несмотря на большую поддержку со стороны Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, ряда других государств, против ускоренной евроатлантической интеграции Украины, в зависимости от ситуации, могут выступить Соединенные Штаты, Германия, Франция, Турция, Венгрия, Нидерланды, Италия или Греция.

"Наши же главные цели можно перечислить в следующем порядке – победа, устойчивый мир и обеспечение безопасности Украины путем присоединения к НАТО и Европейскому союзу. Мы постепенно, но идем к этому. Скорее всего, на саммите в Вильнюсе будет принят некий промежуточный вариант в отношении Украины, – считает Виктор Каспрук. – И окончательное решение по нему, вероятно, еще не принято. По этому вопросу продолжаются дискуссии. Будем надеяться, что их завершение станет положительным для Украины".