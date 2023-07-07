Це набагато глобальніше: чому саміт НАТО важливий не лише для України

Україна бореться не лише за себе, а й за безпеку всього демократичного світу, кажуть експерти

У вівторок, 11 липня, у Вільнюсі стартує саміт НАТО. Тиждень до заходу був насичений суперечливими заявами. Президент Литви Гітанас Науседа запевняє, що саміт не розчарує українців. Однак із США нагадують: слід відповідати всім стандартам НАТО, тож двері блоку будуть відчинені для України лише після реформи.

"Телеграф" обговорив з експертами перспективи майбутнього саміту НАТО у ракурсі російсько-української війни та глобальної безпеки.

Ставка – глобальна безпека

Експерт у питаннях національної безпеки та оборони, учасниця програми Україна-НАТО Катерина Коваль поділилася такими очікуваннями:

"Від НАТО ми хочемо чітких рішень щодо України, нашої євроатлантичної інтеграції. Ми демонструємо всьому світу професіоналізм нашої армії. Не просто готовність проводити реформи, а й їхнє впровадження у найважчий воєнний час. Подібного не робив ніхто з членів Альянсу! І логічно, що ми сподіваємося на позитивні рішення щодо просування України до НАТО".

За словами експертки, після 13-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" остаточно оформилася ідея про надання ЗСУ винищувачів натовського зразка F-16. Тепер, підкреслює вона, важливо прискорити цей процес, а можливо, розширити спектр літаків, що надаються нам, інших озброєнь.

"Весь світ об’єднується для створення нової системи глобальної безпеки. І Україна – невід’ємна частина цього процесу. Більше того – одна з провідних країн світу в ньому. Президент Зеленський ініціював формулу миру. Офісом президента розроблено Київський договір про безпеку. Ми об’єднуємо весь світ не тільки задля того, щоб самим отримати гарантії безпеки на період до вступу до НАТО, але й створити новий механізм глобальної безпеки", – акцентує Катерина Коваль.

За її словами, тоталітарний світ кинув виклик демократичному. Залишатися нейтральним зараз не вдасться. Тому йдеться про комплексне питання.

На рішення Вільнюського саміту можуть вплинути чіткість позицій певних країн, вважає експерт. Вона наголошує, що йдеться не лише про підтримку України озброєннями, а й про підтримку нашої євроатлантичної інтеграції (а Болгарія, яку 6 червня відвідав Зеленський, стала вже 22 країною, яка засвідчила таку підтримку ), а також кроків щодо створення глобальної системи безпеки.

"Україна у цій війні бореться не лише за себе, а й за безпеку Європи, а ширше – всього демократичного світу. І це мають розуміти і країни НАТО, і взагалі всі держави", – вважає Катерина Коваль.

Проміжний варіант по Україні

Політолог, експерт з питань російської агресії проти України Віктор Каспрук, згадуючи попередній досвід спроб Києва приєднатися до НАТО, вважає, що краще не мати завищених очікувань, щоби потім ще більше не розчаровуватися.

"Турбує те, що нам можуть представити аналог сумнозвісного Будапештського меморандуму. Своєрідний Вільнюський меморандум, який ні на йоту не наблизить Україну до членства в оборонному Північноатлантичному альянсі ", — зізнався експерт.

Він зазначає, що російська федерація ніколи б на нас не напала, якби ми були членами НАТО.

"Обіцянки, як ми знаємо з досвіду, не обов’язково можуть бути конвертовані в реальність, – наголошує Віктор Каспрук. – Якщо нам знову продекларують, що двері для Української держави в НАТО відчинені, цього точно буде мало".

Для України Вільнюський саміт НАТО може стати моментом істини, вважає експерт.

"Тому зрозуміло, що Київ не можуть більше влаштовувати фактичні обіцянки продовжувати обіцяти і далі. Двері відчиняють тим, хто грюкає в них, а не стоїть тихо на порозі", — упевнений Віктор Каспрук.

На його думку, вже зараз можна спрогнозувати, що, попри велику підтримку з боку Великобританії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Словаччини, низки інших держав, проти прискореної євроатлантичної інтеграції України, залежно від ситуації, можуть виступити Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Туреччина, Угорщина, Нідерланди, Італія чи Греція.

"Наші ж головні цілі можна перерахувати в наступному порядку – перемога, стійкий мир та забезпечення безпеки України шляхом приєднання до НАТО та Європейського союзу. Ми поступово, але йдемо до цього. Швидше за все, на саміті у Вільнюсі буде прийнято якийсь проміжний варіант щодо України, – вважає Віктор Каспрук. – І остаточне рішення щодо нього, ймовірно, ще не ухвалено. З цього питання тривають дискусії. Сподіватимемося, що їхнє завершення стане позитивним для України".