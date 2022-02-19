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Кучму попереджали про Будапештський меморандум: "гарантувати свою безпеку зможете тільки ви самі" - Антон Геращенко

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Антон Геращенко Антон Геращенко
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Підписання меморандуму про відмову України від ядерного статусу Новина оновлена 19 лютого 2022, 19:57
Підписання меморандуму про відмову України від ядерного статусу

Колишній заступник голови МВС Антон Геращенко навів слова другого президента України про Будапештський меморандум

Читаємо класиків про Будапештський Меморандум.

Слово другому Президенту Леоніду Кучмі, який той горезвісний Меморандум і підписав у грудні 1994 року.

Леонід Кучма. Книга "Записки після Майдану" 2006 рік:

"У папері про гарантії української безпеки з боку країн Ядерного клубу немає жодного слова про механізми надання цих гарантій у тих випадках, коли виникає така потреба. Жодної методики!

Власне, тільки в дні Тузли ми це добре усвідомили. Я вчитувався в цей документ цілий вечір по кабінету бігав. "Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна консультуватимуться у разі виникнення ситуації, що порушуватиме питання щодо цих зобов'язань", — сказано в "Меморандумі про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 5 грудня 1994 р.". Ось і вся конкретика. Ну хитруни!

Вирішили за принципом: немає механізму, немає проблеми. Насолоджуйтесь, українці, декларативними обіцянками підтримки.

Ну, зобов’язалися "утримуватися від загрози силою або її застосування". А що робитимете, якщо хтось із вас не утримуватиметься?

Зобов’язалися утримуватися від "економічного примусу" українців. Ну а які заходи вживатимете в тому випадку, якщо хтось із вас таки почне на нас тиснути? Задовольняйтесь, українці, тим, що країни Ядерного клубу "консультуватимуться"…

У тому, що цей документ виявився надто загальним, частково винен і я сам. Поїздка до Будапешта у листопаді 1994 року, де він підписувався, була моєю першою важливою поїздкою за кордон у ролі Президента України.

Усю попередню роботу за участю наших дипломатів уже провели. Мені залишалося лише скріпити своїм підписом результат.

Не знаю, чого я міг би домогтися, якби зажадав доробок і переробок, але те, що не зробив такої спроби, вважаю за своє недогляд. Напевно, пробачливим, але недоглядом. Можна сказати, мене підвели українські дипломати, які мали досвіду теж не набагато більше, ніж у мене.

І було мені попередження… Було! Щоправда, теж запізніле. У Будапешті ми підписали окремий документ із Францією, яка, як відомо, не відносила себе до Ядерного клубу. У готелі на мене чекав Міттеран (колишній президент Франції Франсуа Міттеран, — ред.). Прийшли ми до нього вдвох — я і голова моєї адміністрації Дмитро Табачник. Міттеран був дуже хворий. Йому постійно робили уколи.

Поставили ми з ним свої підписи, і тут він мені говорить про Ядерний клуб і його обіцянки:

"Ти їм, юначе, не вір. Вони завжди думали і думатимуть тільки кожен про себе. Ось і ти зі своєю країною дій так само. Пам’ятай, юначе, — повторив він, — гарантувати свою безпеку зможете тільки ви самі".

Завіса!

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Теги:
#Леонід Кучма #Будапештський меморандум #Антон Геращенко
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