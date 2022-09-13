"Це не заміна вступу до НАТО": Єрмак представив проект із гарантій безпеки для України

Безпекові гарантії ні в якому разі не замінюватимуть бажання України потрапити до НАТО та ЄС

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак спільно з 12-м генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном під час зустрічі у Києві презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України. До складу держав-гарантів, згідно з безпековим договором, увійшли США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина та інші країни, які підтримують українців у їх протистоянні російському агресору.

Про це у вівторок, 13 вересня, у своєму телеграм-каналі повідомив український політик, відзначивши, що рекомендації, над якими працювала експертна група, до складу якої увійшли фахівці з усього демократичного світу, зокрема колишні прем’єр-міністри, міністри, інші високопосадовці, а також науковці, були розроблені за дорученням президента Володимира Зеленського.

За словами Єрмака, рекомендації, які передбачають багаторівневий підхід до гарантій, містять в собі заклик до створення Київського безпекового договору. Тобто спільного документа, який передбачає стратегічне партнерство для об'єднання України та держав-гарантів. Крім того, українська сторона розраховує на те, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки Збройних Сил, а інші, ширша група працюватиме над наданням Україні невійськових гарантій, побудованих навколо санкційних механізмів, впроваджених для росії.

"Українці зірвали плани агресора та відстояли свою державу, а окуповані землі неодмінно будуть повернуті. Водночас необхідно подбати, щоб Україна була цілковито убезпечена в майбутньому. Угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО – вона є засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться", — написав Єрмак.

Що передбачають рекомендації

Найпотужнішою гарантією безпеки для України є можливість оборонятися від країни-агресора у рамках статті 51 Статуту ООН. Для цього державі необхідні ресурси для утримання потужності Збройних Сил, які здатні протистояти росії.

Україні потрібні багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу, систематична та масштабна передача озброєння від партнерів, а також розвідувальна підтримка від країн-союзників, потужні тренувальні місії, а також участь у спільних навчаннях під егідою Європейського Союзу та НАТО.

Безпекові гарантії повинні бути ствердними та чітко сформульованими, аби окреслювати низку зобов’язань, покладених на гарантів та безпосередньо саму Україну. Не менш важливою є політична та юридична обов’язковість виконання у рамках двосторонніх угод, проте гарантії мають бути об’єднані в межах спільного документа щодо стратегічного партнерства під назвою "Київський безпековий договір".

Метою документа є об’єднання основної групи держав-союзників та України. До складу цієї групи можуть входити такі країни як США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, а також країни Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Пакет безпекових гарантій для України містить превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для подальшого уникнення нової агресії збоку росії, так і заходи, які передбачають невідкладне їх вживання у випадку нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України. Окрім цього, структура "Київського безпекового договору" передбачатиме повноцінний санкційний пакет проти російської федерації, а також може мати у своєму складі певні додаткові компоненти (до прикладу угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі та інші).

Безпекові гарантії ні в якому разі не замінюватимуть бажання України потрапити до НАТО, адже це прагнення передбачається українською Конституцією і є суверенним рішенням держави. Крім того, Україна й надалі прямуватиме до членства в Європейському Союзі, з набуттям котрого вона матиме можливість користуватися положеннями щодо взаємної оборони країн-членів ЄС. Членство у НАТО та Євросоюзі надасть Україні потужну міць у довгостроковій перспективі.

"Гарантії, окреслені сьогодні, жодним чином не підривають цю мету, а спрямовані на забезпечення України можливостями для стримування збройного нападу чи акту агресії, а в разі нападу – захисту суверенітету, територіальної цілісності та безпеки за будь-яких обставин", — підсумував Єрмак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як глава Офісу президента Андрій Єрмак після першого засідання групи з міжнародних гарантій безпеки заявив, що гарантії безпеки України від інших країн не замінять курсу України на вступ до НАТО.