"Це не заміна вступу до НАТО": Єрмак представив проект із гарантій безпеки для України
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Безпекові гарантії ні в якому разі не замінюватимуть бажання України потрапити до НАТО та ЄС
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак спільно з 12-м генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном під час зустрічі у Києві презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України. До складу держав-гарантів, згідно з безпековим договором, увійшли США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина та інші країни, які підтримують українців у їх протистоянні російському агресору.
Про це у вівторок, 13 вересня, у своєму телеграм-каналі повідомив український політик, відзначивши, що рекомендації, над якими працювала експертна група, до складу якої увійшли фахівці з усього демократичного світу, зокрема колишні прем’єр-міністри, міністри, інші високопосадовці, а також науковці, були розроблені за дорученням президента Володимира Зеленського.
За словами Єрмака, рекомендації, які передбачають багаторівневий підхід до гарантій, містять в собі заклик до створення Київського безпекового договору. Тобто спільного документа, який передбачає стратегічне партнерство для об'єднання України та держав-гарантів. Крім того, українська сторона розраховує на те, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки Збройних Сил, а інші, ширша група працюватиме над наданням Україні невійськових гарантій, побудованих навколо санкційних механізмів, впроваджених для росії.
"Українці зірвали плани агресора та відстояли свою державу, а окуповані землі неодмінно будуть повернуті. Водночас необхідно подбати, щоб Україна була цілковито убезпечена в майбутньому. Угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО – вона є засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться", — написав Єрмак.
Що передбачають рекомендації
- Найпотужнішою гарантією безпеки для України є можливість оборонятися від країни-агресора у рамках статті 51 Статуту ООН. Для цього державі необхідні ресурси для утримання потужності Збройних Сил, які здатні протистояти росії.
- Україні потрібні багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу, систематична та масштабна передача озброєння від партнерів, а також розвідувальна підтримка від країн-союзників, потужні тренувальні місії, а також участь у спільних навчаннях під егідою Європейського Союзу та НАТО.
- Безпекові гарантії повинні бути ствердними та чітко сформульованими, аби окреслювати низку зобов’язань, покладених на гарантів та безпосередньо саму Україну. Не менш важливою є політична та юридична обов’язковість виконання у рамках двосторонніх угод, проте гарантії мають бути об’єднані в межах спільного документа щодо стратегічного партнерства під назвою "Київський безпековий договір".
- Метою документа є об’єднання основної групи держав-союзників та України. До складу цієї групи можуть входити такі країни як США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, а також країни Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.
- Пакет безпекових гарантій для України містить превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для подальшого уникнення нової агресії збоку росії, так і заходи, які передбачають невідкладне їх вживання у випадку нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України. Окрім цього, структура "Київського безпекового договору" передбачатиме повноцінний санкційний пакет проти російської федерації, а також може мати у своєму складі певні додаткові компоненти (до прикладу угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі та інші).
- Безпекові гарантії ні в якому разі не замінюватимуть бажання України потрапити до НАТО, адже це прагнення передбачається українською Конституцією і є суверенним рішенням держави. Крім того, Україна й надалі прямуватиме до членства в Європейському Союзі, з набуттям котрого вона матиме можливість користуватися положеннями щодо взаємної оборони країн-членів ЄС. Членство у НАТО та Євросоюзі надасть Україні потужну міць у довгостроковій перспективі.
"Гарантії, окреслені сьогодні, жодним чином не підривають цю мету, а спрямовані на забезпечення України можливостями для стримування збройного нападу чи акту агресії, а в разі нападу – захисту суверенітету, територіальної цілісності та безпеки за будь-яких обставин", — підсумував Єрмак.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як глава Офісу президента Андрій Єрмак після першого засідання групи з міжнародних гарантій безпеки заявив, що гарантії безпеки України від інших країн не замінять курсу України на вступ до НАТО.