Курс на НАТО чи гарантії безпеки України від інших країн: Єрмак дав чітку відповідь

Україна продовжуватиме йти в НАТО, але гарантії безпеки теж потрібні

Гарантії безпеки України від інших країн не замінять курсу на вступ до НАТО.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак після першого засідання групи з міжнародних гарантій безпеки.

"Розробка системи гарантій безпеки не є альтернативою вступу України до НАТО. Курс до Альянсу закріплений у нашій Конституції", — написав Єрмак.

Він також зазначив, що метою групи є створення механізму гарантій, який утримуватиме росію від подальшої агресії.

Крім того, за його словами, наразі триває робота над тим, щоб зупинити агресора, відновити територіальну цілісність України в повному обсязі, а також позбавити росію можливостей продовжувати гру в "історичну реконструкцію" у майбутньому.

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Як повідомлялося раніше, тема гарантій безпеки для України обговорюється від початку повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, у квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що гарантами української безпеки можуть стати сім країн.

Водночас з боку Офісу президента звучало багато критики у бік НАТО, через що могло виникнути враження, що гарантії безпеки можуть стати альтернативою вступу до Альянсу.