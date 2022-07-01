Курс на НАТО или гарантии безопасности Украины от других стран: Ермак дал четкий ответ
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Украина продолжит идти в НАТО, но гарантии безопасности тоже нужны
Гарантии безопасности Украины от других стран не заменят курс на вступление в НАТО.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак после первого заседания группы по международным гарантиям безопасности.
"Разработка системы гарантий безопасности не является альтернативой вступлению Украины в НАТО. Курс в Альянс закреплен в нашей Конституции", — написал Ермак.
Он также отметил, что целью группы является создание механизма гарантий, который будет удерживать россию от дальнейшей агрессии.
Кроме того, по его словам, в настоящее время идет работа над тем, чтобы остановить агрессора, восстановить территориальную целостность Украины в полном объеме, а также лишить россию возможностей продолжать игру в "историческую реконструкцию" в будущем.
Как сообщалось ранее, тема гарантий безопасности для Украины обсуждается с самого начала полномасштабного вторжения россии. В частности в апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что гарантами украинской безопасности могут стать семь стран.
Вместе с тем со стороны Офиса президента звучало много критики в сторону НАТО, из-за чего могло возникнуть впечатление, что гарантии безопасности могут стать альтернативой вступлению в Альянс.