Курс на НАТО или гарантии безопасности Украины от других стран: Ермак дал четкий ответ

Украина продолжит идти в НАТО, но гарантии безопасности тоже нужны

Гарантии безопасности Украины от других стран не заменят курс на вступление в НАТО.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак после первого заседания группы по международным гарантиям безопасности.

"Разработка системы гарантий безопасности не является альтернативой вступлению Украины в НАТО. Курс в Альянс закреплен в нашей Конституции", — написал Ермак.

Он также отметил, что целью группы является создание механизма гарантий, который будет удерживать россию от дальнейшей агрессии.

Кроме того, по его словам, в настоящее время идет работа над тем, чтобы остановить агрессора, восстановить территориальную целостность Украины в полном объеме, а также лишить россию возможностей продолжать игру в "историческую реконструкцию" в будущем.

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Как сообщалось ранее, тема гарантий безопасности для Украины обсуждается с самого начала полномасштабного вторжения россии. В частности в апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что гарантами украинской безопасности могут стать семь стран.

Вместе с тем со стороны Офиса президента звучало много критики в сторону НАТО, из-за чего могло возникнуть впечатление, что гарантии безопасности могут стать альтернативой вступлению в Альянс.