"Это не замена вступлению в НАТО": Ермак представил проект по гарантиям безопасности для Украины

Гарантии безопасности ни в коем случае не будут заменять желание Украины попасть в НАТО и ЕС

Глава Офиса президента Андрей Ермак совместно с 12-м генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном во время встречи в Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. В состав государств-гарантов, согласно договору безопасности, вошли США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия и другие страны, которые поддерживают украинцев в их противостоянии российскому агрессору.

Об этом во вторник, 13 сентября, в своем телеграмм-канале сообщил украинский политик, отметив, что рекомендации, над которыми работала экспертная группа, в состав которой вошли специалисты со всего демократического мира, в том числе бывшие премьер-министры, министры, другие чиновники, а также ученые, были разработаны по поручению президента Владимира Зеленского.

По словам Ермака, рекомендации, предусматривающие многоуровневый подход к гарантиям, включают в себя призыв к созданию "Киевского договора безопасности". То есть совместный документ, предусматривающий стратегическое партнерство для объединения Украины и государств-гарантов. Кроме того, украинская сторона рассчитывает на то, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных Сил, а другая, расширенная группа, будет работать над предоставлением Украине невоенных гарантий, построенных вокруг санкционных механизмов, внедренных для россии.

"Украинцы сорвали планы агрессора и отстояли свое государство, а оккупированные земли непременно будут возвращены. В то же время необходимо позаботиться, чтобы Украина была полностью обеспечена в будущем. Соглашение по гарантиям безопасности для Украины не является заменой вступления в НАТО — оно является средством обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится", — написал Ермак.

Предусматривающие рекомендации

Самая мощная гарантия безопасности для Украины — возможность обороняться от страны-агрессора в рамках статьи 51 Устава ООН. Для этого государству необходимы ресурсы для удержания мощности Вооруженных Сил, способных противостоять россии.

Украине нужны многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу, систематическая и масштабная передача вооружения от партнеров, а также разведывательная поддержка стран-союзников, мощные тренировочные миссии, а также участие в совместных учениях под эгидой Европейского Союза и НАТО.

Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными, чтобы очерчивать ряд обязательств, возложенных на гарантов и непосредственно на саму Украину. Не менее важна политическая и юридическая обязательность выполнения в рамках двусторонних соглашений, однако гарантии должны быть объединены в рамках совместного документа относительно стратегического партнерства под названием "Киевский договор безопасности".

Целью документа есть объединение основной группы государств-союзников и Украины. В состав этой группы могут входить такие страны как США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Пакет гарантий безопасности для Украины содержит превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера для дальнейшего избегания новой агрессии со стороны россии, так и меры, предусматривающие безотлагательное их применение в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме этого, структура "Киевского договора безопасности" будет предусматривать полноценный санкционный пакет против российской федерации, а также может иметь в своем составе определенные дополнительные компоненты (к примеру соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и другие).

Гарантии безопасности ни в коем случае не будут заменять желание Украины попасть в НАТО, ведь это стремление предусматривается украинской Конституцией и является суверенным решением государства. Кроме того, Украина и дальше будет направляться к членству в Европейском Союзе, с обретением которого она будет иметь возможность пользоваться положениями относительно взаимной обороны стран-членов ЕС. Членство в НАТО и Евросоюзе предоставит Украине мощную мощь в долгосрочной перспективе.

"Гарантии, очерченные сегодня, никак не подрывают эту цель, а направлены на обеспечение Украины возможностями для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, а в случае нападения – защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности при любых обстоятельствах", — подытожил Ермак.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава Офиса президента Андрей Ермак после первого заседания группы по международным гарантиям безопасности заявил, что гарантии безопасности Украины от других стран не заменят курс Украины на вступление в НАТО.