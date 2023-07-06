Саммит НАТО и надежды Украины: есть ли интрига и шансы на изменения

Швеция для Украины стала наглядным примером того, как все непросто со вступлением в НАТО

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе (11—12 июля) растет число интригующих и провокационных заявлений о том, чем порадует или огорчит Украину эта встреча. Из Киева призывают дать четкие гарантии вступления Украины в Альянс – пусть даже после войны с россией. А литовский президент Гитанас Науседа намекнул, что Киев в Вильнюсе не получит ожидаемого максимума, но будут найдены решения, которые не разочаруют украинцев.

Что мы, скорее всего, получим, а что — вряд ли, а также о том, могут ли какие-то факторы повлиять на решения блока по Украине, "Телеграфу" рассказали эксперты.

Завышенные ожидания и подслащенная пилюля

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев обращает внимание, что интрига подогревается, хоть до саммита уже осталось менее недели. И всё, скорее всего, уже решено.

"Проблема в том, что у Украины слишком завышенные ожидания от Вильнюсского саммита. Которые еще и подогревались украинским официозом в стиле заявлений, что наша страна уже де-факто в НАТО и так далее. У людей создавалось неверное представление о реальной ситуации. На самом деле – до НАТО вовсе не подать рукой, – подчеркивает политолог. – Тем более (и это видно на примере Швеции, движение которой в Альянс притормозили Турция и Венгрия), даже когда есть политическое решение об ускоренном приеме в блок, реализация его сталкивается с проблемами со стороны отдельных стран. Если по Финляндии всё прошло относительно гладко и она менее чем за год, прошла путь от заявки на членство к собственно членству, то подобное продвижение Швеции оказалось заблокировано по прихоти всего двух стран. Это наглядный пример того, как все непросто со вступлением в НАТО".

А по Украине нет даже политического решения блока как такового, акцентирует Андрей Золотарев. По его словам, можно сколько угодно говорить, что 25 стран — членов НАТО из нынешних 31 выступают за присоединение нашей страны к Альянсу, оппонирование остальных (даже одного из них) закрывает перед нами двери в блок.

"Украина была близка к получению Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2007 году, накануне прошедшего в 2008-м Бухарестского саммита Альянса. Но внутренние распри, а также позиция Германии и Франции лишили этой возможности и Украину, и Грузию. Сейчас же ситуация такова, что Украине не приходится рассчитывать на что-либо конкретное относительно вступления в Альянс. Да, мы слышали от эстонских партнеров, что на саммите будет некий сюрприз. Но вряд ли это будет дорожная карта, которой является ПДЧ. И вряд ли услышим какую-то конкретику по срокам. Скорее всего, эту горькую пилюлю подсластят созданием Совета Украина-НАТО, что уже анонсировано. И что довольно логично, учитывая, что ни одна страна не является настолько партнером НАТО, как Украина", – подчеркивает эксперт.

Понятно, продолжает Андрей Золотарев, что у нас есть вопросы к партнерам.

"Можно сколько угодно ссылаться на войну, на несоответствие Украины стандартам Альянса. Но, простите, какие стандарты НАТО у той же Албании (стала членом блока в 2009-м) с ее 20-тысячной – крошечной – армией? Никуда не исчезла и коррупция в балканских странах (та же Черногория, вошедшая в Альянс в 2017-м, Северная Македония, попавшая в блок в 2020-м), что не мешает им находиться под зонтиком безопасности НАТО", – отмечает эксперт.

По его мнению, в случае с Украиной Альянс не желает идти на обострение, на возможность быть втянутым в войну с россией. Соответственно, это откладывает присоединение нашей страны к НАТО на неопределенный срок.

"Что касается гарантий до момента нашего присоединения к Альянсу, следует помнить, что мы раз уже обожглись, лишившись ядерного оружия под заверения подписантов Будапештского меморандума. А когда в 2014-м один из гарантов – рф – аннексировала украинский Крым и разожгла огонь войны на Донбассе, прочие подписанты (США и Великобритания) начали уверять, что никто нас защищать не обещал. Лишь поддерживать. Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, то они должны предполагать действия гарантов по защите Украины, – считает Андрей Золотарев. – А это, как минимум – закрытое небо (не только нами, но и гарантами) и ядерный зонтик (обеспечение неприменения агрессором ядерного оружия)".

Размытое приглашение и ожидание громких событий

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко уверен, что приглашение Украины в НАТО сегодня играло бы однозначно на руку в ускорении победы над россией.

"Это стало бы следующим шагом для информационного уничтожения образа "сильного путина" в рф, – поясняет он. – Следующим после проявления им слабости во время мятежа вагнеровцев. Тем не менее, следует отдавать себе отчет, что приглашение Украины как воюющей страны – это вызовы для общественного мнения стран, которые сегодня являются членами Евроатлантического альянса.

Поэтому, если это приглашение и будет – оно будет зафиксировано с учетом процессов, происходящих во мнениях граждан страны НАТО. То есть, либо максимально размытым, либо же – с условиями, что это произойдет исключительно по окончании войны. Не исключено, что это будет какое-то предприглашение. То есть – анонсирование приглашения Украины на следующий саммит, который пройдет в Вашингтоне. Напомню, что 2024-й – это год юбилея самого НАТО (75 лет), а также год президентских выборов в США".

Различные заявления Офиса президента Украины, в том числе о поездке Зеленского на саммит лишь при условии принятия позитивных для нас решений, имеют политический подтекст, считает эксперт. И направлено это, по его словам, больше на внутреннего потребителя.

"В первую очередь – это демонстрация роли, которую играет сама Украина в защите мировой безопасности. Но, кроме того, это и имиджевый ход – поездка президента это как "последний аргумент", который для политического имиджа самого главы государства всегда должен быть успешным", – отмечает Богдан Петренко.

Когда до саммита остались считаные дни, на решение пригласить нашу страну в НАТО могут повлиять и происходящие в Украине процессы, считает эксперт.

"Во-первых, это результаты, достигнутые в ходе украинского контрнаступления. Во-вторых, это возможные громкие события, которые могут травмировать то же общественное мнение. К примеру, сфальсифицированы обвинения украинской стороны в антигуманных методах ведения войны. Или массовые обстрелы украинских территорий, чтобы максимально испугать граждан Запада…Все – как Запад, так и Украина, и россия – понимают значение приглашения нашей страны и для мировой, и для внутренней ситуации в своих странах. Поэтому в эти дни будут делать максимально для того, чтобы повлиять на ситуацию и максимально изменить ее в свою пользу", – прогнозирует Богдан Петренко.