"Теоретически - да, но...": повлияют ли результаты контрнаступления на решения саммита НАТО

Эффективные наступательные действия могли бы создать определенный фон для решения вопросов

Результаты украинского контрнаступления не будут иметь существенного влияния на грядущий саммит НАТО. Десяток населенных пунктов освобожденных ВСУ – это не повод менять решение для западных лидеров.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Я не думаю, что это существенно повлияет. Если бы произошло так, что за этот промежуток времени, который остался до саммита, произошли очень эффективные наступательные действия, это теоретически могло бы создать определенный фон, упростивший решение определенных вопросов. Но для лидеров стран (не воюющих и не стремящихся воевать в обозримой перспективе) десяток населенных пунктов, освобожденных ВСУ, – это не повод менять решение, которое нарабатывается без привязки к текущей ситуации, чтобы существенно что-либо изменить", — говорит эксперт.

Больше о грядущем саммите НАТО, гарантиях безопасности для Украины и ядерном оружии вы можете прочитать в полной версии интервью Сергея Рахманина "Телеграфу" под названием "путин — агрессивный неадекват и стопроцентных рычагов воздействия на него нет": интервью с Сергеем Рахманиным, ч.II".

Ранее мы писали о том, что важно понять Украине о грядущем саммите НАТО.