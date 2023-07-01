Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука не исключил, что скоро с пригожиным что-то случится

Спустя почти неделю после захвата вагнеровцами Ростова с Воронежем и их похода на москву, можно смело утверждать, что это был реальный бунт, а не какое-то шоу или, договорняк, как думают некоторые.

Мятеж провалился, но зато продемонстрировал на весь мир, что российская власть, в том числе военная, абсолютно бездарна и недееспособна.

Вслед за развенчанием с помощью ВСУ мифа кремлевской пропаганды о якобы мощи армии рф, рухнул очередной миф. Теперь уже — о монолитности так называемого "глубинного народа", хотя путин, продолжающий жить в иллюзорном мире, вещал на этой неделе совсем иное, бредил о какой-то "консолидации общества".

Тогда как все видели воочию, как жители Ростова радовались сперва прибытию, а потом убытию вагнеровцев. Народные гуляния даже были – с цветами, мороженым и так далее. Замечательная такая "консолидация"!

Рухнул еще один миф – о якобы защищенности и безопасности россии как таковой. Подтачивать его начали участившиеся подрывы тут и там, в том числе с помощью беспилотников. Но пригожинский бунт сделал этому мифу контрольный выстрел в голову. Пройти маршем около 800 км и не получить практически никакого сопротивления – это очень показательно.

А еще был похоронен миф о якобы консолидации российского генералитета. Не зря уже пошла информация, что суровикиным плотно занялись спецслужбы, что кто-то еще – на прицеле. Не сомневаюсь, что продолжение чисток – следует…

Ну, а сам пригожин вместе со своим ЧВК "Вагнер" накрылся медным тазом. Я не сомневаюсь, что на проекте "Вагнер" можно ставить крест.

Есть информация, что уже разорван контракт между пригожинским "Конкордом" и Минобороны на поставку продуктов. Не удивлюсь, если вскоре "Конкорд" лишат контрактов на поставку продуктов в школы и детсады.

Также пошел процесс отжима у пригожина его медиа-империи с передачей под контроль человеку, верному путину.

И за счет чего пригожин в дальнейшем сможет финансировать свою банду, если его попросту лишают одного за другим всех источников финансирования? В том числе зарубежных.

В Сирии, где действовали вагнеровцы, уже прошли задержания их командиров российской военной полицией. Что в Сирии, что в Центральноафриканской Республике, что в Мали, как стало на днях известно, "Вагнер" перешел под контроль кремля.

Подчеркиваю – пригожина отрезают от всех потоков. И в какой-то момент ему попросту будет нечем платить наемникам, которые пока еще с ним. В связи с этим у меня есть сомнения в его дальнейшей безопасности. Ну, кто такой лукашенко, который якобы дал какие-то гарантии пригожину?

Не секрет, что белорусские КГБ и армия фактически под контролем россиян. И какую в такой ситуации может гарантировать лукашенко безопасность мятежнику-пригожину на территории республики?

Я не удивлюсь, если вскоре с пригожиным что-то случится. Но сперва его империю окончательно разорвут, переоформят на себя путинские люди. А потом обнулят и собственно пригожина.