Саміт НАТО: Столтенберг уперше видав деталі того, що отримає Україна

Україна стане ще ближче до НАТО

На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі Україні буде представлено багаторічну програму підтримки. Також стало відомо, чи приїде на нього Володимир Зеленський.

Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, під час саміту цю програму буде затверджено лідерами країн-членів Альянсу. Вона буде являти собою пакет багаторічної підтримки, який "наблизить Україну до Альянсу".

При цьому будь-які деталі пакета озвучені не були.

Крім того, Столтенберг підтвердив участь Зеленського в саміті НАТО, але не уточнив формат. Генсек зазначив, що президент України приєднається до союзників на зустрічі зі створення Ради НАТО по Україні. За його словами, це буде платформа з кризових консультацій та прийняття рішень, де країни-участниці будуть на рівних і досягатимуть розуміння у питаннях безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найближчим часом Україну не покличуть до НАТО, проте вже зараз наша держава стає ближчою до союзників.

Також ми повідомляли, що Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликає країни-члени НАТО розпочати процес прийняття України до Альянсу після завершення війни.