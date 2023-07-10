Хотят ли украинцы в НАТО? Что показал новый опрос

Общество наконец-то консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд

Большая часть украинцев на сегодняшний день выступает за то, чтобы Украина вступила в НАТО к 2030 году. Пожертвовать членством в Альянсе граждане Украине не готовы, даже в обмен на прекращение войны. По их мнению, только членство в НАТО может стать серьезной гарантией безопасности.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии. Всего в нем поучаствовало больше 3,5 тысяч респондентов.

Так, абсолютное большинство, а именно 89% украинцев хотят, чтобы Украина вступила в НАТО. К слову, мнение практически не меняется в зависимости от региона, показатели колеблются от 79% на востоке до 93% на западе страны. В центральной и южной части за вступление в Альянс выступают 91% и 86% соответственно.

Пожертвовать вступлением в НАТО ради установления мира готовы только 18% опрошенных, а 76% граждан категорически против этого. По регионам мнения касательно этого вопроса тоже не сильно отличаются: 81% на западе, 76% в центре, 75% на юге и 67% на востоке выступают против отказа вступления в Североатлантический Альянс ради мира.

Что касается замены вступления в НАТО на "гарантии безопасности", то тут мнения украинцев разделились. В 2022 году 39% опрошенных настаивают на вступлении в НАТО, а 42% респондентов готовы получить "гарантии безопасности" от союзников. В 2023 же большая часть, а именно 58%, настаивают на членстве в НАТО, и лишь 29% считают приемлемыми "гарантии безопасности". Примечательно, что в различных регионах преобладают именно те, кто настаивает на членстве в НАТО: 48% восток, 54% юг, 59% центр и 64% запад.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что может дать "Израильская модель" безопасности Украине и что это можт означать для россии. На Западе считают, что Украине придется долгое время наращивать военный потенциал, чтобы обезопасить себя от повторного вторжения.