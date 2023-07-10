Зеленский не уедет с пустыми руками: что готовят в НАТО для Украины на саммите в Вильнюсе

Украина получит от НАТО ряд гарантий

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, лидеры Альянса могут принять своего рода декларацию с отдельными обязательствами стран в отношении Украины.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на чиновников, знакомых с ситуацией.

"НАТО старается подчеркнуть, что предлагаемые гарантии безопасности полностью отделены от вопроса о членстве в альянсе, чтобы защитить различие Статьи 5. Но на самом деле их обычно рассматривают как ступеньку к вступлению", — говорится в сообщении.

По информации анонимных источников, принимающих участие в обсуждениях данной темы, они будут сосредоточены на кодификации существующей военной помощи Украине и при этом дадут обещание, что она будет продолжаться.

Вместе с тем будут гарантии по обучению украинских воинов, обмен разведданными и помощь в реформах оборонной политики. Также, вероятно, будет принята своего рода многосторонняя декларация с отдельными обязательствами стран.

"НАТО также повысит статус существующей комиссии Украина-НАТО до уровня совета. Это дает Киеву равное место за столом переговоров с членами НАТО и позволяет созывать встречи для "кризисных консультаций". Инаугурационная встреча состоится в среду в Вильнюсе", — указывается в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский рассказал, чего он ждет от саммита в Вильнюсе. По его словам, рф считает, что Альянс может показать слабину, но допустить этого нельзя.