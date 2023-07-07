Саммит НАТО: один из главных союзников Украины сделал резкое заявление

Президент Литвы может заблокировать решение саммита в Вильнюсе

Литва не исключает возможности наложения вето на текст декларации саммита НАТО в Вильнюсе, если предложенные решения и формулировки не будут отвечать интересам страны.

Такое заявление сделал Президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает издание Delfi.

Литовский президент отметил, что если решение саммита будет соответствовать интересам его страны, он не будет "размахивать" правом вето, но если не будет отвечать – будет.

"Я никому не обещал, что буду вести себя согласно установленным правилам хорошего тона. Иногда этикет нужно нарушать, но для этого должна быть серьезная причина", — сказал Науседа.

Он также добавил, что речь идет об очень серьезных вещах, связанных с безопасностью Литвы.

"Если какие-то вещи будут расходиться с интересами нашей безопасности, то даже тот факт, что мы являемся организаторами мероприятия, не лишает нас права поднимать этот вопрос гораздо острее", — сказал президент Литвы.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидается участие до полусотни зарубежных делегаций и около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и СМИ. Украина на нем хочет получить сигнал о начале процедуры вступления в НАТО и определение четкого алгоритма движения к членству в Альянсе после окончания войны.