Саміт НАТО: один з головних союзників України зробив різку заяву

Президент Литви може заблокувати рішення саміту в Вільнюсі

Литва не виключає можливості накладання вето на текст декларації саміту НАТО у Вільнюсі, якщо запропоновані рішення та формулювання не відповідатимуть інтересам країни.

Таку заяву зробив Президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє видання Delfi.

Литовський президент зазначив, що якщо рішення саміту буде відповідати інтересам його країни, він не "розмахуватиме" правом вето, але якщо не відповідатиме – буде.

"Я нікому не обіцяв, що поводитимуся згідно з встановленими правилами гарного тону. Іноді етикет потрібно порушувати, але для цього має бути серйозна причина", — сказав Науседа.

Він також додав, що йдеться про дуже серйозні речі, які пов'язані з безпекою Литви.

"Якщо якісь речі розходитимуться з інтересами нашої безпеки, то навіть той факт, що ми є організаторами заходу, не позбавляє нас права порушувати це питання набагато гостріше", — сказав президент Литви.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Це буде найбільший захід в історії Литви, на якому очікується участь майже півсотні закордонних делегацій і близько 2 тис. представників неурядових організацій та ЗМІ. Україна на ньому хоче отримати сигнал про початок процедури про вступ до НАТО і визначення чіткого алгоритму руху до членства в Альянсі після закінчення війни.