"Не только обещаний": Зеленский рассказал, чего именно ждет от саммита НАТО
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В первую очередь Украина ждет единства
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чего ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Чехии.
В первую очередь, отмечает глава государства, Украина ожидает от данного мероприятия единства, которого пока мало в вопросе сигнала Киеву о приглашении в Альянс.
"Всем важно услышать, что они в безопасности. Именно в единстве есть безопасность. Я считаю, то, что в нерешенных вопросах по Швеции и сигнала Украине о приглашении — мало единства. Это угроза прочности Альянса. Мы ожидаем положительных результатов, или же шагов к приближению этого позитива", — сказал Зеленский.
По мнению президента, россия рассчитывает на то, что НАТО во время саммита покажет слабость, чего нельзя допустить.
Также наша страна ожидает:
- оборонных пакетов помощи, однако "не только обещаний, но и понятные сроки выполнения";
- обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.
Напомним, ранее мы писали о том, что генсек НАТО Столтенберг впервые выдал детали того, что получит Украина на июльском саммите Альянса.
Также мы сообщали, что в ближайшее время Украину не позовут в НАТО, однако уже сейчас наше государство становится ближе к союзникам.