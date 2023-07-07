"Не только обещаний": Зеленский рассказал, чего именно ждет от саммита НАТО

В первую очередь Украина ждет единства

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чего ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Чехии.

В первую очередь, отмечает глава государства, Украина ожидает от данного мероприятия единства, которого пока мало в вопросе сигнала Киеву о приглашении в Альянс.

"Всем важно услышать, что они в безопасности. Именно в единстве есть безопасность. Я считаю, то, что в нерешенных вопросах по Швеции и сигнала Украине о приглашении — мало единства. Это угроза прочности Альянса. Мы ожидаем положительных результатов, или же шагов к приближению этого позитива", — сказал Зеленский.

По мнению президента, россия рассчитывает на то, что НАТО во время саммита покажет слабость, чего нельзя допустить.

Также наша страна ожидает:

оборонных пакетов помощи, однако "не только обещаний, но и понятные сроки выполнения";

обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

Напомним, ранее мы писали о том, что генсек НАТО Столтенберг впервые выдал детали того, что получит Украина на июльском саммите Альянса.

Также мы сообщали, что в ближайшее время Украину не позовут в НАТО, однако уже сейчас наше государство становится ближе к союзникам.