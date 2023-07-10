Зеленський не поїде з порожніми руками: що готують у НАТО для України на саміті у Вільнюсі

Україна отримає від НАТО низку гарантій

Під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня лідери Альянсу можуть прийняти свого роду декларацію з окремими зобов’язаннями країн щодо України.

Про це пише Financial Times, посилаючись на чиновників, знайомих із ситуацією.

"НАТО намагається наголосити, що запропоновані гарантії безпеки повністю відокремлені від питання про членство в альянсі, щоб захистити різницю Статті 5. Але насправді їх зазвичай розглядають як сходинку до вступу", — йдеться в повідомленні.

За інформацією анонімних джерел, які беруть участь в обговореннях даної теми, вони будуть зосереджені на кодифікації існуючої військової допомоги Україні й при цьому пообіцяють, що вона триватиме.

Водночас будуть гарантії щодо навчання українських воїнів, обмін розвідданими та допомога у реформах оборонної політики. Також, ймовірно, буде ухвалено своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов’язаннями країн.

"НАТО також підвищить статус існуючої комісії Україна-НАТО до рівня ради. Це дає Києву рівне місце за столом переговорів із членами НАТО і дозволяє скликати зустрічі для "кризових консультацій". Інаугураційна зустріч відбудеться у середу у Вільнюсі", — зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський розповів, чого він чекає від саміту у Вільнюсі. За його словами, росія вважає, що Альянс може показати слабкість, але допустити цього не можна.