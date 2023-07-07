"Не лише обіцянок": Зеленський розповів, чого саме чекає від саміту НАТО

Насамперед Україна чекає на єдність

Президент України Володимир Зеленський пояснив, на що чекає від липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Про це він розповів під час пресконференції у Чехії.

Насамперед, зазначає глава держави, Україна очікує від цього заходу єдності, якої поки що мало в питанні сигналу Києву про запрошення до Альянсу.

"Усім важливо почути, що вони є в безпеці. Саме в єдності є безпека. Я вважаю, те, що в невирішених питаннях щодо Швеції й сигналу Україні про запрошення — мало єдності. Це є загроза міцності Альянсу. Ми очікуємо позитивних результатів, або ж кроків до наближення цього позитиву", — сказав Зеленський.

На думку президента, росія сподівається, що НАТО під час саміту покаже слабкість, чого не можна допустити.

Також наша країна очікує:

оборонних пакетів допомоги, проте "не лише обіцянок, а й зрозумілі терміни виконання";

обговорення гарантій безпеки для України, які необхідні країні, допоки вона не стала повноправним членом Альянсу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що генсек НАТО Столтенберг вперше видав деталі того, що отримає Україна на липневому саміті Альянсу.

Також ми повідомляли, що найближчим часом Україну не покличуть до НАТО, проте вже зараз наша держава стає ближчою до союзників.