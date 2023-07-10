Зеленский "крайне зол": США и Германия подставили подножку Украине перед саммитом НАТО

Сейчас уже существует широкий альянс за вступление Украины в НАТО

На июльском саммите в Вильнюсе, намеченный на 11—12 июля, президент Украины Владимир Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять Украину в НАТО, но США и Германия выступили против.

Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники.

"Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО", — сказал изданию высокопоставленный источник.

Более того, эти две страны, отмечает источник, оказывают "давление" на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.

Другой дипломат сказал BILD, что Берлин и Вашингтон хотят "окончательной декларации, которая едва ли выходит за рамки той, что была сделана в Бухаресте в 2008 году".

Напомним, что тогда в итоговом документе саммита говорилось: "НАТО приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Мы договорились сегодня, что эти страны станут членами НАТО".

Теперь, пишут журналисты, со ссылкой на комментарии из официального Киева, президент Украины "крайне зол" на то, что ему не позволили это сделать.

Стоит отметить, что сейчас существует широкий альянс за вступление Украины в НАТО.

"Как стало известно, не только страны Балтии и Польша, но и Болгария, Румыния, Швеция, Турция и могущественная Франция выступают за вступление Украины в НАТО, по крайней мере, в долгосрочной перспективе", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" спросил у экспертов о том, какие выводы о перспективах нашей страны по итогам саммита НАТО можно сделать уже сейчас.