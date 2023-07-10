Зеленський "вкрай злий": США та Німеччина підставили підніжку Україні перед самітом НАТО

Зараз вже існує широкий альянс за вступ України до НАТО

На липневому саміті у Вільнюсі, наміченому на 11—12 липня, президент України Володимир Зеленський хотів публічно звернутися із закликом прийняти Україну до НАТО, але США та Німеччина виступили проти.

Про це пише Bild, посилаючись на власні джерела.

"Я можу підтвердити, що США та Німеччина блокують офіційну заявку України на членство в НАТО", — сказало виданню високопоставлене джерело.

Більше того, ці дві країни, зазначає джерело, чинять "тиск" на інших членів НАТО, щоб ті приєдналися до їхньої позиції.

Інший дипломат сказав BILD, що Берлін і Вашингтон хочуть "остаточної декларації, яка навряд чи виходить за межі тієї, що була зроблена в Бухаресті у 2008 році".

Нагадаємо, що тоді у підсумковому документі саміту йшлося: "НАТО вітає євроатлантичні устремління України та Грузії до членства в НАТО. Ми домовилися сьогодні, що ці країни стануть членами НАТО".

Тепер, пишуть журналісти, з посиланням на коментарі з офіційного Києва, президент України "вкрай злий" на те, що йому не дозволили це зробити.

Варто зазначити, що зараз є широкий альянс за вступ України до НАТО.

"Як стало відомо, не лише країни Балтії та Польща, а й Болгарія, Румунія, Швеція, Туреччина та могутня Франція виступають за вступ України до НАТО, принаймні у довгостроковій перспективі", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" запитав експертів про те, які висновки про перспективи нашої країни за підсумками саміту НАТО можна зробити вже зараз.