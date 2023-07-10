Всі члени НАТО погоджуються: Кулеба повідомив про довгоочікуване рішення

Прийняте рішення значно скорочує шлях України до НАТО

Країни-члени НАТО після довгих дискусій і переговорів дійшли консенсусу і погодилися зі скасуванням "Плану дій щодо членства" для України на шляху приєднання до Альянсу.

Про це у понеділок, 10 липня, на своїй сторінці у Twitter написав голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Після інтенсивних переговорів союзники з НАТО дійшли консенсусу щодо виключення ПДЧ на шляху членства України. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО", — написав він.

Кулеба вважає, що на тлі ухвалення цього важливого рішення слід прояснити питання щодо запрошення України стати членом Альянсу.

Довідка: План дій членства (ПДЧ) є програмою НАТО, призначеною для допомоги країнам, які планують приєднатися до Альянсу. Ця програма дає кандидатам можливість отримувати зворотний зв’язок щодо їх дій, пов’язаних із підготовкою до членства в НАТО та дотримання стандартів у всіх напрямках. Оскільки Швеція та Фінляндія вступили до Північноатлантичного альянсу без ПДЧ, Україна також наполягала на її скасуванні.

Нагадаємо, експерти розповіли "Телеграфу" про те, які висновки можна робити за підсумком саміту у Вільнюсі та чому Україні рано ставити крапку у боротьбі за членство в НАТО.