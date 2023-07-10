Все члены НАТО согласны: Кулеба сообщил о долгожданном решении

Принятое решение значительно сокращает путь Украины в НАТО

Страны-члены НАТО после долгих дискуссий и переговоров пришли к консенсусу и согласились с отменой "Плана действий по членству" для Украины на пути присоединения к Альянсу.

Об этом в понедельник, 10 июля, на своей странице в Twitter написал глава Министерства иностранніх дел Украины Дмитрий Кулеба.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ на пути членства Украины. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", — написал он.

Кулеба считает, что на фоне принятия этого важного решения следует прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом Альянса.

Справка: План действий по членству (ПДЧ) представляет собой программу НАТО, предназначенную для помощи странам, которые планируют присоединиться к Альянсу. Эта программа дает кандидатам возможность получать обратную связь относительно их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдения стандартов по всем направлениям. По сколько Швеция и Финляндия вступили в Североатлантический альянс без ПДЧ, Украина в свою очередь также настаивала на ее отмене.

Напомним, эксперты рассказали "Телеграфу" о том, какие выводы можно делать по итогу саммита в Вильнюсе и почему Украине рано ставить точку в борьбе за членство в НАТО.