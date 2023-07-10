Канун саммита НАТО: почему Украине рано ставить точку в борьбе за вступление

Многие решения саммита НАТО перенесены на последние дни и даже часы, говорят политологи

Саммит НАТО в Вильнюсе 11—12 июля станет одной из топ-тем, причем не только этого месяца. Страны — члены Альянса хотят устроить Украине приятный сюрприз, однако идут четкие сигналы, что ведущие государства НАТО – Германия и США – выступают против быстрого присоединения Украины к блоку. Но, кроме четкой перспективы вступления, Киев интересуют гарантии безопасности до этого, а также усиления поддержки вооружением и боеприпасами.

Эксперты рассказали "Телеграфу", какие выводы о перспективах нашей страны по итогам саммита можно сделать на данный момент – в преддверии саммита.

Столтенберг все сказал, но…

Военный обозреватель, главный редактор сайта "Апостроф" Денис Попович считает, что очертания будущих решений на саммите НАТО уже понятны со слов генсека Альянса Йенса Столтенберга.

– По его словам, – напоминает эксперт, – ожидается принятие многолетней программы поддержки Украины с целью достижения совместимости между ВСУ и армиями стран — членов НАТО. Также создается Совет Украина-НАТО для укрепления политических связей. Кроме того, будут сделаны публичные заявления стран — членов Альянса о поддержке вступления в него Украины.

Единства по поводу того, чтобы предоставить Украине конкретную перспективу присоединения к НАТО, пока не существует, отмечает эксперт. И мы видим отсутствие утвердительной позиции со стороны США и Германии.

– В частности, президент США Джо Байден заявляет о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по израильскому типу, что может означать масштабную военную поддержку, но не членство в Альянсе, – поясняет Денис Попович.

По словам эксперта, поскольку все решения в НАТО принимаются консенсусом, то одного голоса против вполне достаточно, чтобы заблокировать любую инициативу.

– Непонятна позиция той же Венгрии, которая обещала блокировать любое продвижение Украины в сторону членства в Альянсе. Поэтому, скорее всего, ничего сверх того, что сказали Столтенберг и Байден, мы не получим. Однако сейчас идет серьезная дипломатическая, информационная и психологическая борьба за то, чтобы это положение изменить. Точку в этой борьбе ставить пока рано, – констатирует Денис Попович.

По мнению политолога Владимира Цыбулько, многие решения саммита перенесены на последние дни и даже часы.

– Что-то прояснится во время визита Байдена в Лондон, а что-то уже на самом саммите, – уверен он. – Визит польского лидера Дуды в Луцк, несмотря на символические мероприятия по увековечиванию памяти жертв Волынской трагедии, наверняка еще и связан с формированием позиции центральноевропейских стран на саммите. Именно эти страны являются крупнейшими "адвокатами" Украины и наиболее заинтересованы в приобретении Украиной скорейшего членства в НАТО.

Поэтому прогнозы в такой динамичной ситуации – дело совершенно неблагодарное, считает Владимир Цыбулько. К тому же, акцентирует он, у путина всегда найдется возможность подпортить настроение участникам саммита какими-то массированными ударами по крупным городам Украины.

Ждем новых договоренностей и больше вооружений

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко прогнозирует, что от решений, которые будут приняты на саммите Альянса в Вильнюсе, будет зависеть, станет ли мероприятие действительно историческим, либо основную скрипку на его полях будут играть события с неформальным статусом.

– Основной вопрос, который решит позиционирование встречи, это будущее членства Украины в Альянсе. Несмотря на заявление Джо Байдена, что Украина не готова к членству в НАТО, а также слова с необнадеживающими данными касательно проектов решений от руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, шанс на прорывное решение остается, – считает эксперт.

Игорь Чаленко акцентирует, что Украина не требует вступления в Альянс прямо сейчас, во время войны. Позиция, отмечает он, состоит в приглашении Украины присоединиться к Альянсу в будущем — с открытой датой.

– Этот шаг дал бы четкий ответ путину на его требования к Альянсу сократиться до границ 1997 года. Решение по Украине нужно НАТО, Украина – нужна НАТО, – уверен эксперт. – Мягкотелость будет выглядеть как попытка умиротворить агрессора. Который уже не раз дал понять, что воспринимает подобное как слабость. И лишь усиливает агрессию. Думаю, политическое решение по вопросу будущего членства Украины в Альянсе будет приниматься непосредственно на саммите. Тем более НАТО принимал в свои ряды страны с гораздо менее крепкими позициями, чем у Украины. К примеру, Албанию, которая присоединилась к блоку в 2009 году.

На официальном уровне существенным прогрессом в отношениях официального Киева с Альянсом будет называться первое заседание Совета Украина-НАТО, который заменит собой одноименную комиссию. Но это сложно будет назвать нашей победой, считает Игорь Чаленко.

Без решения вопроса о членстве Украины потенциал мероприятия будет утрачен, уверен эксперт. Тем более после того, как три четверти всех членов Альянса (состоящего на данный момент из 31 государства) до саммита официально заявили о своем непоколебимом желании увидеть нашу страну в рядах НАТО.

– Что касается ожиданий от неофициальных событий на полях саммита, то они касаются двух аспектов, – отмечает Игорь Чаленко. – Первый – предоставление послевоенных гарантий безопасности от отдельных государств — членов НАТО. Второй – переговоры об увеличении поставок вооружения от участников Альянса без участия самого блока. Ранее публиковалась информация о возможности заключения отдельных двусторонних договоров с Великобританией, США, Францией и Германией, которые продолжали бы концепт Kyiv Security Compact (Киевский договор безопасности).

По мнению эксперта, вероятные договоры будут неоднородными по своему наполнению. Тем не менее, подчеркивает он, хотелось в них увидеть отражение будущего членства Украины в Альянсе.

– Гарантии нужны нам до распространения на Украину 5-й статьи Вашингтонского договора (о коллективной безопасности), а не взамен натовского трека, – поясняет Игорь Чаленко. – Что касается вооружений, то, предположительно, в фокусе внимания будет реализация "авиационного Рамштайна", новые поставки ПВО, артиллерии, организация обслуживания и ремонта уже переданной техники и ряд других пунктов.