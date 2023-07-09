Война — день 501: ВСУ развивают наступление на трех направлениях

Оперативно о главном за сутки 9 июля

Украина проживает 501-й день широкомасштабного российского вторжения. ВСУ продолжают наступательные действия на ряде южных направлений, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Также есть успехи Сил обороні Украины и на Бахмутском направлении. В то же время российские оккупационные войска, по-видимому, уже начали понимать, что им не удержать "материковую" часть Украины и начали активно укреплять оборону в оккупированном Крыму.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Вернувшиеся в Украину командиры защитников "Азовстали" обещают продолжить борьбу и еще сказать свое слово в бою.

О том, что происходило 6 июля, читайте в материале: Война — день 498: у оккупантов горят тылы и большие потери на передовой

Информацию за 7 июля, смотрите по ссылке: Война — день 499: оккупанты несут сокрушительные потери, но продолжают атаковать Украину

С данными за 8 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 500: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты несут огромные потери на юге