Безопасностные моменты и ядерные аргументы: генерал проанализировал ожидания от саммита НАТО

Украина еще не станет членом Альянса, но уже будет принимать участие чуть ли не во всех натовских структурах.

Во вторник и среду, 11-12 июля, Вильнюс примет саммит НАТО. Накануне этого мероприятия Украина проявляет невероятную политико-дипломатическую активность, стараясь добиться максимально позитивных для себя решений. И хоть шансы на то, что нашу страну прямо сейчас пригласят в Альянс, минимальны, есть надежды на другие позитивные сигналы и решения.

Своим мнением о том, чего именно ждать от саммита в Литве, с "Телеграфом" поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

– Знаменательным является то, что вскоре после 500 дней "большой войны" (8 июля) состоится саммит НАТО, который должен подчеркнуть общие тенденции в провале всех задач, что ставил путин, когда начинал т.н. "специальную военную операцию". Вместо демилитаризации – потенциал ВСУ значительно укрепился. Вместо "денацификации" Украины – проявилась сплоченность нашей нации. Вместо "отодвигания" НАТО чуть ли не на позиции 1997 года – россия имеет мощное приближение Альянса к своим границам в лице Финляндии. Со скорым расширением Альянса за счет Швеции (уверен, что запреты Турции и Венгрии будут преодолены), а в перспективе – и Украины, которая, предполагаю, станет 33-м членом НАТО", – отмечает генерал Романенко.

Конечно, продолжает он, пока мы пребываем в состоянии войны, не стоит ожидать, что наше государство станет членом НАТО. Однако, подчеркивает эксперт, уже точно ясно, что будет повышение уровня сотрудничества со статуса Комиссия Украина-НАТО в формат Совет Украина-НАТО.

– А это означает, что украинская сторона будет принимать участие чуть ли не во всех натовских структурах. Это важно, – считает Игорь Романенко.

Кроме того, отмечает генерал, в Альянсе, похоже, придут к тому, что наконец-то сформулируют четкие позиции касательно приема в блок Украины – по алгоритму и по срокам (точно после войны, но важно понять – что именно будет надо еще сделать).

– Считаю, что обойдется без Плана действий для членства в НАТО. Хотелось бы, чтобы мы, как Финляндия и Швеция, получили гарантии безопасности на период до вступления в Альянс. А не "израильский вариант", который тоже обсуждается. Мол, оружием помогаем – и этого достаточно. Было бы достаточно, – акцентирует Игорь Романенко, – если бы у нас было, как в Израиле, ядерное оружие (хотя официально там это не афишируют). Поскольку этого нет, а напала на нас ядерная держава, гарантии должны быть более четкие. В том числе касательно того, что в случае эскалации вместе с нами против рф выступят соответствующие страны, готовые к этому. Хотя мы исторически помним, что накануне Второй мировой у Польши тоже был подобный договор с Францией и Британией. Которые в итоге бросили ее на растерзание гитлеровской Германии и СССР.

По словам генерала, мы помним эту историю прошлого века, у нас кровоточат раны, нанесенные с 2014 года. А потому требуем реальных, а не фиктивных гарантий.

– Думаю, союзники в этом плане пойдут нам навстречу, – говорит Игорь Романенко. – Если мы не получим гарантий, подобных тех, что имела Финляндия, имеют Швеция, Япония, Южная Корея (а союзники, похоже, не готовы давать нам именно такие гарантии), следует делать ставку на двусторонние соглашения с рядом стран, на формирование региональных союзов. Когда с каждой отдельной страной подписывается отдельный договор.

Эксперт отмечает также важность того, что поляки инициировали размещение ядерного оружия на своей территории. Как ответ на то, что россияне потащили свою ядерку в Беларусь. В этом ракурсе, считает он, нам стоит напомнить союзникам о Будапештском меморандуме. И предложить, когда будут созданы подходящие условия, свою территорию для размещения ядерного вооружения НАТО (в случае, если в рф не сменится агрессивный режим). Наличие на нашей территории войск Альянса, ядерного вооружения – это более чем весомая гарантия безопасности, уверен Игорь Романенко.