500 дней большой войны: украинские победы, проблемы и перспективы

Преимущество на поле боя имеет тот, кто может в нужное время в нужном месте обеспечить необходимое огневое воздействие на противника.

В субботу, 8 июля, исполняется 500 дней с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. С той поры пошел отсчет так называемой "большой войны", которая в гибридном виде велась россией против Украины с 2014 года.

О выводах 500 дней "большой войны", а также об украинском наступлении "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Уже около месяца ВСУ ведут наступление и контрнаступление на юге и востоке. И хотя продвижение вперед медленное, но верное, на что указал президент Владимир Зеленский, акцентировав, что наличие западных самолетов или любого другого современного вооружения позволило бы и наступать быстрее, и сохранить больше жизней.

По словам полковника Селезнева, в целом, если говорить о 500 днях так называемой "большой войны", можно отметить, что произошла определенная эволюция. И Украины, которая значительно окрепла, несмотря на все удары. И россии, которая, начиная от "Киев за три дня, всю Украину за три недели" дошла до "не надо наступать, давайте договариваться". И Запада, который, пусть медленно и мучительно, но прозревает.

— Мы прекрасно помним, как под давлением Сил обороны Украины оккупанты бежали в прошлом году с наших северных территорий (Киевская, Черниговская, Сумская области), с Харьковщины, с Правобережной Херсонщины. Как они вынуждены были оставить остров Змеиный. Это были вовсе не "жесты доброй воли", как пытается преподнести российская пропаганда. Именно украинские воины создали такие условия, что у оккупантов был выбор — отступать или попасть в окружение и потерять технику и живую силу. Что-то, понятно, противник терял. Но что-то сумел сохранить для продолжения войны. Принимая сложные, но рациональные решения", — поясняет эксперт.

Очевидно также, продолжает Владислав Селезнев, что нынешняя войны — это война артиллерии. И преимущество на поле боя имеет тот, кто может в нужное время в нужном месте обеспечить необходимое огневое воздействие на противника.

— А приведенные недавно британцами цифры поражают. За прошлый год россияне выпустили по нам 10 млн снарядов. И потеряли около 2,5 тыс. танков. При этом, враг продолжает тактику ракетного террора, подрывает ГЭС, шантажирует подрывом АЭС, не гнушается нарушением всех международных норм ведения военных действий. Россияне воюют не только с нашими военными, но и с гражданскими населением, со всеми украинцами, невзирая на пол и возраст. К сожалению, видим достаточно вялую реакцию на такого рода преступления со стороны мирового сообщества. Это возмущает! — признался эксперт.

Очевидно также, продолжает он, что трек международных санкций работает далеко не с той эффективностью, на которую мы рассчитывали. Реал-политик, бизнес находят дырки в законодательствах или просто удобные себе законы — и продолжают торговлю с агрессором. Как следствие — до сих пор по нам летят российские ракеты с западными компонентами. В том числе — микроэлектроникой американских и европейских производителей.

— Это проблема, которая требует соответствующих реакций. А именно — усиления санкционной политики, наказания тех, кто помогает рф обходить санкции и продолжать строить ракеты, запускать по Украине, убивать наших людей. Весь мир должен понять — торговать с террористом то же самое, что становиться в один ряд с террористом. Некоторые прикрываются национальными интересами и желанием заработать. Но есть вещи, на которых зарабатывать недопустимо. И торговля на крови — из таких, — подчеркивает Владислав Селезнев.

К сожалению, продолжает эксперт, до сих пор мы видим несогласованную политику западных партнеров по поводу перспектив будущего мироустройство, по крайней мере, на Европейском континенте.

Похоже, Запад попросту не знает, что делать с рф, — считает полковник. — В связи с этим не реализуют весь кейс запросов Сил обороны Украины. Всячески затягивают поставки нам всего необходимого, даже если пообещали.

— Как следствие — по состоянию на данный момент мы до сих пор не имеем ни ракет ATACMS, ни обещанных истребителей F-16. При том, что ведущие западные эксперты утверждают, что ситуация на поле боя может кардинально измениться в пользу Украины, как только мы получим указанные виды вооружения. Такие проволо́чки приводят к тому, что россия получает время — очень важный ресурс.

В течение девяти месяцев оккупанты оборудовали мощнейшие комплекс оборонительных позиций на подконтрольных им территориях Херсонской и Запорожской областей. В рамках наступательных действий наша армия упирается в сплошные минные поля, в хорошо оборудованные укрепления. Что, конечно, создает дополнительные сложности в нашем продвижении вперед, — поясняет Владислав Селезнев.

По его словам, украинские Силы обороны реализуют сейчас первую часть плана своих наступательных действий. Стараются максимально ослабить боевые возможности российской оккупационной армии — путем уничтожения ее вооружения и техники.

— Наступать на хорошо укрепленные позиции противника, когда он еще и находится в полной экипировке и обеспечен всем и вся — чревато серьезными потерями. А вот если враг будет кратно ослаблен, понесет критичные потери, соответственно, и наше наступление в перспективе будет более результативным, — акцентирует эксперт. — При этом, согласно доктрине НАТО, которой придерживаются наши западные партнеры, такой этап наступательных операций реализуется лишь при условии господства в воздухе. Наносятся решительные авиаудары, позиции противника активно забрасываются ракетами и бомбами. После чего может идти вперед пехота.

Но в связи с тем, что авиационный кейс пока так и не реализован в рамках военно-технического сотрудничества Украины и партнеров (F-16 мы до сих пор не получили), нам приходится использовать другие составляющие огневого поражения. Речь об относительно дальнобойных ракетах и высокоточных артиллерийских боеприпасах. Всё это, понятно, замедляет подготовку следующего этапа наступления (прорыв обороны противника). Но не отменяет его.