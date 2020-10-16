Что такое "Будапештский меморандум" и почему Зеленский вдруг решил о нем вспомнить

Проведение опроса в день местных выборов, как сообщал «Телеграф», Владимир Зеленский анонсировал 13 октября. На порцию критики в связи с этим в Офисе президента пояснили, что данное мероприятие не будет иметь прямых юридических последствий. Удивляет и подбор вопросов от поддержки легализации каннабиса в медицинских целях до использования гарантий безопасности, прописанных в Будапештском меморандуме. Наверняка, большинство украинцев, которые придут на избирательные участки, не вспомнят навскидку что это за документ и какое он значение имеет для страны.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, США и Великобританией. Украина тем самым отказалась от ядерного арсенала, а взамен получила гарантии безопасности и сохранения суверенитета. Свою часть обязательств наша страна выполнила, при этом в 2014-м потеряла Крым, который аннексировала Россия, а также получила войну на Донбассе, продолжающуюся до сих пор.
Как видим, российское руководство наплевало на свои обязательства и всячески пытается оправдаться. Аргументы приводит такие: меморандум был не ратифицирован, а, значит, является всего лишь декларацией, а единственным конкретным обязательством и вовсе называет то, что «Россия, США и Великобритания не будут применять против Украины ядерное оружие». Да и вообще, как-то заявил Путин, потеряла территориальную целостность Украина в результате внутренних процессов, причем тут Будапештский меморандум?
Естественно, все это не более чем отговорки и попытки сохранить мину при хорошей игре. Тем более, что и два других подписанта – США и Великобритания пока кардинально не повлияли на ситуацию и не смогли на уровне санкций помочь Украине добиться выдворения россиян из Крыма и Донбасса. В связи с этой темой Будапештский меморандум регулярно «всплывает» в выступлениях президента Украины Владимира Зеленского. В прошлом году его команда, к примеру, озвучивала намерение инициировать подписание более масштабного договора, который бы гарантировал сохранность суверенитета страны. С участием не только США и Великобритании, но и Германии, Франции и Китая.
Но пока в Офисе президента решились только включить вопрос а Будапештском меморандуме во всенародный опрос. Тем самым с одной стороны, показав озабоченность Зеленского проблемой Крыма и Донбасса, с другой – фактически ничего не сделав для реального решения проблемы.
Как сообщал "Телеграф", за один из вопросов, предложенный Зеленским украинцам в день выборов, ему может грозить уголовная ответственность.