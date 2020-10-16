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Что такое "Будапештский меморандум" и почему Зеленский вдруг решил о нем вспомнить
Что такое "Будапештский меморандум" и почему Зеленский вдруг решил о нем вспомнить

Что такое "Будапештский меморандум" и почему Зеленский вдруг решил о нем вспомнить

Что такое "Будапештский меморандум" и почему Зеленский вдруг решил о нем вспомнить
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф
Во Всеукраинском опросе, который пройдет 25 октября, президент Зеленский намерен затронуть тему Будапештского меморандума. Хотя формально мнение украинцев никак не может повлиять на его исполнение, если даже на государственном уровне сделать это за 26 лет у первых лиц не получилось.

Проведение опроса в день местных выборов, как сообщал «Телеграф», Владимир Зеленский анонсировал 13 октября. На порцию критики в связи с этим в Офисе президента пояснили, что данное мероприятие не будет иметь прямых юридических последствий. Удивляет и подбор вопросов от поддержки легализации каннабиса в медицинских целях до использования гарантий безопасности, прописанных в Будапештском меморандуме. Наверняка, большинство украинцев, которые придут на избирательные участки, не вспомнят навскидку что это за документ и какое он значение имеет для страны.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, США и Великобританией. Украина тем самым отказалась от ядерного арсенала, а взамен получила гарантии безопасности и сохранения суверенитета. Свою часть обязательств наша страна выполнила, при этом в 2014-м потеряла Крым, который аннексировала Россия, а также получила войну на Донбассе, продолжающуюся до сих пор.

Как видим, российское руководство наплевало на свои обязательства и всячески пытается оправдаться. Аргументы приводит такие: меморандум был не ратифицирован, а, значит, является всего лишь декларацией, а единственным конкретным обязательством и вовсе называет то, что «Россия, США и Великобритания не будут применять против Украины ядерное оружие». Да и вообще, как-то заявил Путин, потеряла территориальную целостность Украина в результате внутренних процессов, причем тут Будапештский меморандум?

Естественно, все это не более чем отговорки и попытки сохранить мину при хорошей игре. Тем более, что и два других подписанта – США и Великобритания пока кардинально не повлияли на ситуацию и не смогли на уровне санкций помочь Украине добиться выдворения россиян из Крыма и Донбасса. В связи с этой темой Будапештский меморандум регулярно «всплывает» в выступлениях президента Украины Владимира Зеленского. В прошлом году его команда, к примеру, озвучивала намерение инициировать подписание более масштабного договора, который бы гарантировал сохранность суверенитета страны. С участием не только США и Великобритании, но и Германии, Франции и Китая.

Но пока в Офисе президента решились только включить вопрос а Будапештском меморандуме во всенародный опрос. Тем самым с одной стороны, показав озабоченность Зеленского проблемой Крыма и Донбасса, с другой – фактически ничего не сделав для реального решения проблемы.

Как сообщал "Телеграф", за один из вопросов, предложенный Зеленским украинцам в день выборов, ему может грозить уголовная ответственность

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Все по теме:

Президент, Меморандум, Ядерное оружие, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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