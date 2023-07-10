Есть три пункта: Столтенберг рассказал, что предложат Украине на саммите НАТО

Столтенберг подтвердил участие президента Владимира Зеленского в саммите Альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскрыл новые детали по поводу саммита НАТО, намеченного на 11—12 июля. По его словам, Украине в Вильнюсе предложат пакет, состоящий из трех элементов.

Об этом сообщает NV.

По его словам, в него будут входить:

Программа практической поддержки для приближения Украины к НАТО;

создание Совета Украина-НАТО;

отмена ПДЧ для Украины.

Кроме того, Столтенберг подтвердил участие президента Владимира Зеленского в саммите Альянса.

"Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО", – заявил генсек.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Украины есть и плохие новости, связанные с саммитом НАТО. Так, например, Владимир Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять Украину в НАТО, но США и Германия выступили против. Более того, эти две страны оказывают "давление" на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.

Напомним, ранее "Телеграф" спросил у экспертов о том, какие выводы о перспективах нашей страны по итогам саммита НАТО можно сделать уже сейчас.