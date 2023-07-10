Є три пункти: Столтенберг розповів, що запропонують Україні на саміті НАТО

Столтенберг підтвердив участь президента Володимира Зеленського у саміті Альянсу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розкрив нові деталі щодо саміту НАТО, наміченого на 11—12 липня. За його словами, Україні у Вільнюсі запропонують пакет, який складається із трьох елементів.

Про це повідомляє NV.

За його словами, до нього входитимуть:

Програма практичної підтримки для наближення України до НАТО;

створення Ради Україна-НАТО;

скасування ПДЧ для України.

Крім того, Столтенберг підтвердив участь президента Володимира Зеленського у саміті Альянсу.

"Ми оновимо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО", – заявив генсек.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна має і погані новини, пов’язані з самітом НАТО. Так, наприклад, Володимир Зеленський хотів публічно звернутися із закликом прийняти Україну до НАТО, але США та Німеччина виступили проти. Більше того, ці дві країни чинять тиск на інших членів НАТО, щоб ті приєдналися до їхньої позиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" запитав експертів про те, які висновки про перспективи нашої країни за підсумками саміту НАТО можна зробити вже зараз.