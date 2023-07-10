Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ВДА (2015-2016), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука вказав на помилку українського лідера

Німецький таблоїд Bild, посилаючись на власні джерела, повідомив, що США та Німеччина блокують офіційну заявку України на членство в НАТО. Що нібито дуже розлютило президента Зеленського, який має намір на саміті Альянсу у Вільнюсі (11—12 липня) публічно звернутися із закликом прийняти Україну до НАТО. І погрожує, зокрема вустами представників свого Офісу, що не поїде на цей захід, якщо йому не пообіцяють там якихось позитивних сигналів.

Поведінка Зеленського напередодні саміту НАТО виглядає неприпустимою. Як примхлива дитина: хочу – поїду, не хочу – не поїду, дайте мені те, що хочу, інакше – не поїду! Це позиція абсолютно не зрілої людини. І точно не політика. І тим паче – не президента. Дорослі люди, відповідальні політики, лідери держави так не поводяться. Такий шантаж не прикрашає главу держави.

Недаремно досить жорстко на такі заяви відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц. І дуже зрозуміло, повторивши це кілька разів, висловився з приводу вступу України до НАТО президент США Джо Байден. Він чітко розставив акценти. Справа навіть не стільки в тому, що триває російсько-українська війна (а країна, яка має територіальні суперечки, а тим більше – невирішені конфлікти, згідно з натовськими документами, до блоку не приймається). Україні, наголосив Байден, слід вирішити питання безпеки (відсилання на засилля російської агентури у вищому політичному керівництві), а також проблему корупції. Щобільше – саме за нинішньої влади Україна в боротьбі з корупцією опустилася, на мою думку, не те що нижче плінтуса, а пішла в якесь глибоке підземелля. І витягти нас звідти без допомоги консолідованого Заходу, мабуть, неможливо.

Проведіть реформи та демократизацію суспільства – тоді говоритимемо про членство в НАТО, пояснюють партнери. А до того моменту можна говорити про гарантії безпеки (відомо, що ми готові запропонувати співпрацю за зразком США — Ізраїль). Я вважаю, що такий підхід на даний момент є абсолютно правильним. На відміну від поведінки президента держави, що воює, який просто зобов’язаний бути на саміті Альянсу, щоб відстоювати інтереси України, а не поводитися, як примхлива дитина.