Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука указал на ошибку украинского лидера

Немецкий таблоид Bild, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО. Что якобы очень разозлило президента Зеленского, намеревающегося на саммите Альянса в Вильнюсе (11—12 июля) публично обратиться с призывом принять Украину в НАТО. И угрожающего, в том числе устами представителей своего Офиса, что не поедет на данное мероприятие, если ему не пообещают там неких позитивных сигналов.

Поведение Зеленского накануне саммита НАТО выглядит недопустимым. Как капризный ребенок: хочу – поеду, не хочу – не поеду, дайте мне то, что хочу, иначе – не поеду! Это позиция абсолютно не зрелого человека. И уж точно не политика. И уж тем более – не президента. Взрослые люди, ответственные политики, лидеры государства так себя не ведут. Такой шантаж не красит главу государства.

Не зря довольно жестко на такие заявления отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц. И очень доходчиво, повторив это несколько раз, высказался по поводу вступления Украины в НАТО президент США Джо Байден. Он совершенно четко расставил акценты. Дело даже не столько в том, что продолжается российско-украинская война (а страна, имеющая территориальные споры, а уж тем более – неразрешенные конфликты, согласно натовским документам, в блок не принимается). Украине, акцентировал Байден, следует решить вопрос безопасности (отсылка на засилье российской агентуры в высшем политическом руководстве), а также – проблему коррупции. Более того – именно при нынешней власти Украина в борьбе с коррупцией опустилась, по моему мнению, не то что ниже плинтуса, а ушла в какое-то глубокое подземелье. И вытащить нас оттуда без помощи консолидированного Запада, похоже, невозможно.

Проведите реформы и демократизацию общества – тогда будем говорить о членстве в НАТО, поясняют нам партнеры. А до того момента можно говорить о гарантиях безопасности (известно, что нам готовы предложить сотрудничество по образцу США-Израиль). Я считаю, что такой подход на данный момент – абсолютно правильный. В отличие от поведения президента воюющего государства, который просто обязан быть на саммите Альянса, чтобы отстаивать интересы Украины, а не вести себя, как капризный ребенок.