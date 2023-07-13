"Це вам дорого обійдеться": путін зробив дивну заяву про дружину (відео)

У мережі путіну порадили роздавати поради на трибуналі

Російський президент Володимир Путін дав пораду вченим, які захоплені своєю роботою. Розлучений диктатор нагадав їм про дружин і сказав, що про них не можна забувати.

Свою думку щодо сімейних цінностей Володимир Путін висловив на Форумі майбутніх технологій "Обчислення та зв’язок. Квантовий світ". У залі слова президента викликали сміх.

Так, керівник наукової групи "Іонні квантові обчислення, що масштабуються" російського квантового центру Ілля Семеріков сказав, що у своєму житті любить тільки дві речі — квантові комп’ютери і людей. Всі його розмови крутяться саме навколо цих тем, і з дружиною будинок у тому числі. Саме після цих слів російський диктатор вирішив нагадати вченому про сімейні цінності.

"Про дружину не забувайте, це вам дорого обійдеться", — сказав президент Росії.

Ці слова викликали сміх серед присутніх та здивували коментаторів у соцмережах. Багато хто нагадав, що російський президент у розлученні і порадили роздавати поради на трибуналі в Гаазі.

Нагадаємо, що сам володимир путін розлучився зі своєю дружиною Людмилою 6 червня 2013 року після 30 років шлюбу. Примітно, що з 2006 року у ЗМІ почали натякати на роман володимира путіна і тоді перспективної та молодої гімнастки аліни кабаєвої. За непідтвердженими даними, у путіна від неї є чотири позашлюбні дитини (два сини і дочка або дві дочки). У 2016 році кабаєва з’явилася на заході з обручкою на пальці, після чого поповзли чутки про їхнє таємне весілля з путіним. Сам диктатор багато років ніяк не прокоментував цю інформацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що довіра до російського президента та до країни-агресора в світі зменшується.