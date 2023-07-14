Чи вистачить у путіна сміливості? Навколо поїздки президента росії до ПАР закручується інтрига

Версії про ймовірний візит президента росії в іншу країну розходяться

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, який нещодавно відвідував Україну, заявив, що на саміті союзу п'яти держав БРІКС особисто буде присутній російський диктатор володимир путін.

Про це повідомляє видання Eyewitness news, посилаючись на заяву Рамафоси на засіданні ділової ради БРІКС у Сандтоні увечері 14 липня.

Так, за словами Рамафоси, путін приїде на збори, навіть попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Зазначимо, що саме цей ордер робить диктатора невиїзним, оскільки після перетину кордону в іншу країну на нього одразу чекає арешт.

Водночас заяву прокоментували у кремлі. Прессекретар путіна дмитро пєсков підкреслив, що на цей час з форматом участі російського президента в саміті поки що не визначилися. Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС.

Також варто додати, що росія відмовила Рамафосе, щоб делегацію очолював глава МЗС рф сергій лавров, а не президент путін, повідомляє Bloomberg.

"Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо когось запросити, а потім заарештувати. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми були б щасливі, якби він (володимир лутін, — ред.) не приїхав", — сказав віцепрезидента ПАР Пол Машатіле.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку поточного року в Гаазі було відкрито бюро, яке займатиметься розслідуванням звірств рф. Це перший та значний крок до трибуналу над політичною верхівкою росії.