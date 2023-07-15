Сядет ли путин? На саммите BRICS в ЮАР ожидают россию

Саммит пытались провести по видеосвязи, перенести в Китай, а вместо путина хотели видеть лаврова

Приближается саммит BRICS (Бразилия, россия, Индия, Китай и ЮАР), который запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге в ЮАР. И главной интригой этого саммита остаются не какие-нибудь важные судьбоносные соглашения между этими странами, а вопрос, приедет ли туда Владимир Путин. И если да — арестует ли его южноафриканская полиция по ордеру МКС в Гааге.

BRICS. Что это вообще такое

BRICS позиционировал себя как альянс стран с наиболее быстро развевающимися экономиками, некая альтернатива к G7 и другим имеющимся международным финансовым и политическим форумам. Группа стран BRICS имеет население более 3.2 миллионов человек, представляя 40% мира. Вместе Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка пытаются позиционировать себя как представителей Глобального Юга.

В 2014 году страны BRICS создали Новый банк развития как альтернативу Всемирному банку и Международному валютному фонду, имея 50 миллиардов долларов США первоначального капитала. С начала российской войны в Украине страны BRICS еще больше отдалились от Запада, потому что ни Индия, ни Бразилия, ни ЮАР, ни Китай не участвуют в санкциях.

Формат встречи 2023

Саммит BRICS пройдет в Йоханнесбурге в очном формате. Планируется, что в нем примут участие главы всех пяти стран – россии, ЮАР, Индии, Китая и Бразилии. Там будут лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

Но власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) попросили россию о том, чтобы ее делегацию на саммите в августе возглавил не Владимир Путин, а глава МИД Сергей Лавров. Также рассматривались варианты участия путина по видеосвязи или перенесение всей встречи в онлайн, пишет The Times.

Приедет ли путин?

Приглашение путина приехать на саммит было отправлено еще 18 марта, то есть до того, как МКС выдал ордер на его арест. До минувшего вторника он так и не ответил на приглашение, оставляя возможность своего приезда сюрпризом.

Но вчера президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на саммит BRICS приедут главы всех стран, включая россию.

"Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом — нет. Он будет с глазу на глаз", — сказал президент ЮАР.

В свою очередь вице-президент ЮАР Пол Машатиле рассказал местной газете Mail & Guardian, что предлагал путину прислать вместо себя лавровую, однако россия отклонила эту просьбу. Он добавил, что "переговоры с путиным продолжаются", а в ЮАР "будут рады, если он (путин) не приедет".

"Мы понимаем, что связаны Римским уставом, но мы не можем пригласить кого-то, а затем его арестовать", — цитирует слова Машатиле Bloomberg.

Кроме того, вице-президент ЮАР рассказал, что его страна предложила перенести саммит BRICS в Китай, но эту идею не поддержали Индия и Бразилия.

Однако в кремле приезд путина пока не подтверждают. Спикер путина дмитрий песков вчера сказал, что формат участия путина в саммите в ЮАР пока не определен, продолжаются обсуждения. А российские СМИ распространяли информацию, что диктатор долго откладывал это решение и может решить отказаться от визита из-за напряженной ситуации внутри страны после попытки восстания "вагнеровцев" евгения пригожина.

Арестуют ли его там

Дело в том, что ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. А в середине марта Международный уголовный суд в Гааге (МКС) выдал ордер на арест путина за принудительную депортацию украинских детей в россию в рамках полномасштабного вторжения москвы. Его и уполномоченную прав ребенка Марию Львову-Белову обвиняют в депортациях детей с оккупированных украинских территорий.

Ведущая оппозиционная партия ЮАР Демократический альянс заявила, что приняла судебные меры, чтобы заставить правительство арестовать путина, если тот президент посетит страну. Прокурор подал в суд заявление с просьбой "задержать и передать" путина МКС, если он прибудет в Южную Африку для участия в саммите BRICS в августе, говорится в заявлении партии. Окружной прокурор хочет получить этот декларативный приказ, чтобы гарантировать отсутствие юридической двусмысленности в отношении процедуры, которой следует придерживаться, и обязательств, возложенных на государство, если пути прибудут в Южную Африку.

К сожалению, в мае руководство ЮАР говорило, что предоставит дипломатический иммунитет участникам двух встреч стран BRICS. Поэтому путина могут просто отпустить.

Между тем МКС внимательно следит за новостями. Прокурор МКС Карим Хан напомнил ЮАР, что она является страной-участником Международного уголовного суда и знает, как работает законодательство, передает CNN. Он напомнил, что ЮАР пережила период апартеида, который был "преступлением против человечности".

"Я не думаю, что им нужны уроки от меня. Они добровольно являются государством-участником МКС, они знают закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что на самом деле произойдет на саммите BRICS, и соответствующим образом отреагируем", – заявил Хан.

Прокурор международного суда добавил, что его должность требует от него благоразумия и готовности реагировать на разные сценарии доступными ему инструментами. Он не уточнил, впрочем, какими подобные сценарии могут быть.

В истории ЮАР уже был случай, когда она проигнорировала ордер на арест МКС. В 2015 году правительство Южной Африки разрешило тогдашнему президенту Судана Омару аль-Баширу покинуть страну после того, как он посетил Преторию для участия в саммите Африканского союза, несмотря на два незавершенных ордера от МКС за обвинения в геноциде и военных преступлениях в Дарфуре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда теперь нельзя ездить владимиру путину, потому что его могут задержать после решения Гааги.