Чи сяде путін? На саміті BRICS у ПАР очікують росію

Саміт намагалися провести по відеозв'язку, перенести у Китай, а замість путіна хотіли бачити лаврова

Наближається саміт BRICS (Бразилія, росія, Індія, Китай та ПАР), який запланований на 22-24 серпня у Йоганнесбурзі, що у ПАР. І головною інтригою цього саміту лишаються не які-небудь важливі доленосні угоди між цими країнами, а питання, чи приїде туди володимир путін. І якщо так — чи арештує його південноафриканська поліція за ордером МКС у Гаазі.

BRICS. Що це взагалі таке

BRICS позиціював себе як альянс країн, економіки яких найшвидше розвиваються, така собі альтернатива до G7 та решті наявним міжнародним фінансовим і політичним форумам. Група країн BRICS мають населення більше ніж 3.2 мільйонів людей, показуючи про 40% світу. Разом Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка намагаються позиціювати себе як представників Глобального Півдня.

У 2014 році країни BRICS створили Новий банк розвитку як альтернативу Світовому банку та Міжнародному валютному фонду, маючи 50 мільярдів доларів США початкового капіталу. З початку російської війни в Україні країни BRICS ще більше віддалилися від так Заходу, бо ні Індія, ні Бразилія, ні ПАР, ні Китай не беруть участі в санкціях.

Формат зустрічі 2023

Саміт BRICS пройде в Йоганнесбурзі в очному форматі. Планується, що у ньому братимуть участь глави всіх п'яти країн – росії, ПАР, Індії, Китаю та Бразилії. Там будуть лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

Але влада Південно-Африканської Республіки (ПАР) попросила росію про те, щоб її делегацію на саміті у серпні очолив не володимир путін, а глава МЗС сергій лавров. Також розглядалися варіанти участі путіна по відеозв'язку чи перенесення всієї зустрічі в онлайн, пише The Times.

Чи приїде путін?

Запрошення путіну приїхати на саміт надіслали ще 18 березня, тобто до того, як МКС видав ордер на його арешт. До минулого вівторка він так і не відповів на запрошення, залишаючи можливість свого приїзду сюрпризом.

Але вчора президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що на саміт BRICS приїдуть глави всіх країн, включаючи росію.

"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом — ні. Він буде віч-на-віч", — сказав президент ПАР.

Своєю чергою віцепрезидент ПАР Пол Машатіле розповів місцевій газеті Mail & Guardian, що пропонував путіну прислати замість себе лаврова, однак росія відхилила це прохання. Він додав, що "переговори з путіним продовжуються", а в ПАР "будуть раді, якщо він [путін] не приїде".

"Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім його заарештувати", — цитує слова Машатіле Bloomberg.

Крім того, віцепрезидент ПАР розповів, що його країна запропонувала перенести саміт BRICS до Китаю, але цю ідею не підтримали Індія та Бразилія.

Однак у кремлі приїзд путіна поки не підтверджують. Спікер путіна дмитро пєсков вчора сказав, що формат участі путіна у саміті у ПАР наразі не визначено, продовжуються обговорення. А російські ЗМІ поширювали інформацію про те, що диктатор довго відкладав це рішення та може вирішити відмовитися від візиту через напружену ситуацію всередині країни після спроби повстання "вагнерівців" євгена пригожина.

Чи арештують його там

Річ у тому, що ПАР визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду у Гаазі. А у середині березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) видав ордер на арешт путіна за примусову депортацію українських дітей до росії в рамках повномасштабного вторгнення москви. Його та уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову звинувачують у депортаціях дітей з окупованих українських територій.

Провідна опозиційна партія ПАР Демократичний альянс заявила, що вжила судових заходів, щоб змусити уряд заарештувати путіна, якщо той президент відвідає країну. Прокурор подав до суду заяву з проханням "затримати та передати" Путіна МКС, якщо він прибуде до Південної Африки для участі в саміті BRICS у серпні, йдеться в заяві партії. Окружний прокурор хоче отримати цей декларативний наказ, щоб гарантувати відсутність юридичної двозначності щодо процедури, якої слід дотримуватися, і зобов’язань, покладених на державу, якщо путін прибуде у Південну Африку.

На жаль, у травні керівництво ПАР говорило, що надасть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей країн BRICS. Тому путіна можуть просто відпустити.

Тимчасом МКС уважно стежить за новинами. Прокурор МКС Карім Хан нагадав ПАР, що вона є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду і знає, як працює законодавство, передає CNN. Він нагадав, що ПАР пережила період апартеїду, який був "злочином проти людяності".

"Я не думаю, що їм потрібні уроки від мене. Вони добровільно є державою-учасницею МКС, вони знають закон, і я думаю, що вони вчинять правильно. І ми оцінимо, що насправді станеться на саміті BRICS, і відповідним чином відреагуємо", – заявив Хан.

Прокурор міжнародного суду додав, що його посада вимагає від нього розсудливості і готовності реагувати на різні сценарії доступними йому інструментами. Він не уточнив, втім, якими такі сценарії можуть бути.

В історії ПАР вже був випадок, коли вона проігнорувала ордер на арешт МКС. У 2015 році уряд Південної Африки дозволив тодішньому президенту Судану Омару аль-Баширу покинути країну після того, як він відвідав Преторію для участі в саміті Африканського союзу, попри два незавершені ордери від МКС за звинувачення в геноциді та воєнних злочинах у Дарфурі.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди тепер не можна їздити володимиру путіну, бо його можуть затримати після рішення Гааги.