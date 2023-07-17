Реакция на депортацию украинских детей: Британия ввела новые санкции против россии

Под санкции попали причастные к похищению несовершеннолетних граждан Украины и пропагандисты

Великобритания объявила о новых санкциях против ряда российских граждан за принудительную депортацию россией украинских детей.

Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли 17 июля объявил о новых санкциях против российских граждан. 11 из них касаются тех, кто причастен к насильственной депортации украинских детей.

Под санкции попали, в частности, Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области, и Сергей Кравцов, министр образования россии.

Они сыграли важную роль в разработанной программе россии по депортации, направленной на уничтожение украинской культурной и национальной идентичности.

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Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Телеграм-канале, также под санкции попали российские пропагандисты, ответственные за распространение пропаганды, направленной на разжигание ненависти к Украине и ее народу, включая Антона Красовского, бывшего ведущего Russia Today, который в прямом эфире заявил, что украинских детей нужно топить и сжигать.

"Наша санкционная группа Макфола-Ермака работает с партнерами и предлагает не останавливаться и усиливать санкции против всех ответственных за похищение наших детей", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой за депортацию детей с оккупированных территорий Украины.