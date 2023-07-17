Реакція на депортацію українських дітей: Британія ввела нові санкції проти росії

Під санкції потрапили причетні до викрадення неповнолітніх громадян України та пропагандисти

Велика Британія оголосила про нові санкції проти російських громадян за примусову депортацію росією українських дітей.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі 17 липня оголосив про нові санкції проти російських громадян. 11 із них стосуються тих, хто причетний до насильницької депортації українських дітей.

Під санкції потрапили, зокрема, Ксенія Мішонова, уповноважена з прав дитини в Московській області, та Сергій Кравцов, міністр освіти росії.

Вони відіграли важливу роль у розробленій програмі росії з депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності.

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Як повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі, також під санкції потрапили російські пропагандисти, відповідальні за поширення пропаганди, спрямованої на розпалювання ненависті до України та її народу, включаючи Антона Красовського, колишнього ведучого Russia Today, який у прямому ефірі заявив, що українських дітей потрібно топити та спалювати.

"Наша санкційна група Макфола-Єрмака працює з партнерами і пропонує не зупинятися та посилювати санкції проти всіх відповідальних за викрадення наших дітей", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з окупованих територій України.