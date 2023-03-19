Як росія викрадає українських дітей: п'ять основних сценаріїв

Деяких жителів окупованих територій карали за непослух, відбираючи у них дітей

Повномасштабна війна з росією принесла в Україну чимало лиха, серед якого — і насильне вивезення дітей на територію росії. За даними уповноваженої президента України з прав дитини Дарії Герасимчук, за попередніми підрахунками росіяни могли депортувати близько 200 тисяч неповнолітніх осіб. При цьому в самій рф стверджують, що "врятували" значно більшу кількість дітей — близько 744 тисяч.

Як чиновниця пояснила "Телеграфу", різниця в цифрах не означає применшення злочину росії. Україна працює над документуванням кожного воєнного злочину, ретельно перевіряючи факти і не дозволяючи кремлівській пропаганді вплинути на кінцевий результат.

Чітко відомо дані всього 16 226 маленьких українців, котрі були спеціально вивезені на територію росії чи непідконтрольного Києву Донбасу або Криму. Однак цей список регулярно розширюється, адже влада отримує нову інформацію.

"Вони чітко спланували те, що роблять зараз, ще до того, як прийшли в Україну. Це не хаотичні дії. Ми це побачили ще після анексії Криму, коли вони запустили так званий "потяг надії", який віз росіян на незаконне всиновлення дітей в Крим. Зараз вони просто продовжують реалізацію свого плану", — наголошує Дарія Герасимчук.

Вона також говорить, що аналіз понад 300 справ допоміг зрозуміти основну концепцію дій росіян. Найчастіше вони користуються одним із п'яти певних сценаріїв щодо викрадення малечі.

Розлучення дітей із батьками під час фільтрації. У таких випадках дітей найчастіше одразу вивозять до рф. Якщо ж неповнолітні мають певні травми, їх вивозять на окуповану територію Донеччини, де вони тимчасово опиняються в лікарнях.

У таких випадках дітей найчастіше одразу вивозять до рф. Якщо ж неповнолітні мають певні травми, їх вивозять на окуповану територію Донеччини, де вони тимчасово опиняються в лікарнях. Вилучення дітей із біологічних родин. Цей кейс стосується українців, котрі не скорилися навіть після окупації. Окремих таких осіб карають, насильно забираючи із родин дітлахів.

"Або був випадок з 16-річним Сергієм, який був декілька місяців тому повернутий. Його забрали прямо від старших братів і сестер, які могли ним опікуватись. Спочатку забрали на окуповану частину Донеччини, а потім повезли в рф, де його розмістили в прийомній сім’ї і він там був аж вісім місяців", — згадує уповноважена з прав дитини.

Дитину викрадають, вбивши батьків. За словами Герасимчук, найбільше подібних випадків припало на Маріуполь. Дітей просто силоміць забирали у других дорослих, вивозили до т.зв. "ЛДНР", а потім у росію.

За словами Герасимчук, найбільше подібних випадків припало на Маріуполь. Дітей просто силоміць забирали у других дорослих, вивозили до т.зв. "ЛДНР", а потім у росію. Викрадення дітей із закладів інституційного догляду. Мова про сиротинці, притулки, школи-інтернати тощо. Чиновниця підкреслює, що за весь час повномасштабної війни росіяни жодного разу не погодили гумкоридор для вивезення таких дітей.

Мова про сиротинці, притулки, школи-інтернати тощо. Чиновниця підкреслює, що за весь час повномасштабної війни росіяни жодного разу не погодили гумкоридор для вивезення таких дітей. Вивезення неповнолітніх на "відпочинок у табір". Така практика була поширена особливо у літній період. Окупанти створювали жахливі умови життя на окупованих територіях і фактично схиляли батьків віддати свою дитину на добровільне вивезення "у табір". А після цього дітей не повертали. Здебільшого вони зараз знаходяться або в Криму, або на території рф.

"Вони спеціально не тримають дітей в одних базах, переміщують, ховають, щоб нам було якомога важче знайти і повернути дитину. Діти їздять по всій території рф і Криму. Багато дітей знаходиться навіть в Сибіру", — резюмує Дарія Герасимчук.

Читати все інтерв'ю: Росіяни депортують українських дітей навіть до Сибіру — уповноважена президента з прав дитини

Не дивно, що при засиллі подібних кейсів у Міжнародному кримінальному суді вирішили видати ордер на арешт російської "уповноваженої з прав дитини" марії львової-бєлової. Разом із путіним їй доведеться відповідати за викрадення українських дітей. Додамо, що сама чиновниця говорила путіну, що "всиновила" дитину із Маріуполя.