Как россия похищает украинских детей: пять основных сценариев

Некоторых жителей оккупированных территорий наказывали за непослушание, отнимая у них детей

Полномасштабная война с рф принесла в Украину немало бед, среди которых и насильственный вывоз детей на территорию России. По данным уполномоченного президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, по предварительным подсчетам, россияне могли депортировать около 200 тысяч несовершеннолетних лиц. При этом в самой россии утверждают, что "спасли" значительно большее количество детей — около 744 тысяч.

Как чиновница объяснила "Телеграфу", разница в цифрах не означает преуменьшения преступлений россии. Украина работает над документированием каждого военного преступления, тщательно проверяя факты и не позволяя кремлевской пропаганде повлиять на конечный результат.

Четко известно данные всего 16 226 маленьких украинцев, специально вывезенных на территорию рф или неподконтрольного Киеву Донбасса или Крыма. Однако этот список регулярно расширяется, ведь власти получают новую информацию.

"Они четко спланировали то, что делают сейчас, еще до того, как пришли в Украину. Это не хаотические действия. Мы это увидели еще после аннексии Крыма, когда они запустили так называемый "поезд надежды", который вез россиян на незаконное усыновление детей в Крым. Сейчас они просто продолжают реализацию своего плана", — отмечает Дарья Герасимчук.

Она также говорит, что анализ более чем 300 дел помог понять основную концепцию действий россиян. Чаще всего они пользуются одним из пяти определенных сценариев по похищению малышей.

Развод детей с родителями во время фильтрации. В таких случаях детей чаще всего сразу вывозят в рф. Если же у несовершеннолетних есть определенные травмы, их отправляют на оккупированную территорию Донбасса, где они временно оказываются в больницах.

В таких случаях детей чаще всего сразу вывозят в рф. Если же у несовершеннолетних есть определенные травмы, их отправляют на оккупированную территорию Донбасса, где они временно оказываются в больницах. Отбирание ребенка у биологических семей. Этот кейс касается украинцев, не подчинившихся даже после оккупации. Отдельных таких лиц наказывают, насильно забирая из семей детей.

"Или был случай с 16-летним Сергеем, который был несколько месяцев назад возвращен. Его забрали прямо от старших братьев и сестер, которые могли его заботиться. Сначала забрали на оккупированную часть Донбасса, а затем повезли в РФ, где его разместили в приемной семье и он там был целых восемь месяцев", — вспоминает уполномоченная по правам ребенка.

Ребенка похищают, убив родителей. По словам Герасимчук, больше всего подобных случаев пришлось на Мариуполь. Детей просто насильно забирали у других взрослых, вывозили в т.н. "ЛДНР", а затем в россию.

По словам Герасимчук, больше всего подобных случаев пришлось на Мариуполь. Детей просто насильно забирали у других взрослых, вывозили в т.н. "ЛДНР", а затем в россию. Похищение детей из учреждений институционального ухода. Речь о приютах, приютах, школах-интернатах и т.д. Чиновница подчеркивает, что за все время полномасштабной войны россияне ни разу не согласовали гумкоридор для вывоза таких детей.

Речь о приютах, приютах, школах-интернатах и т.д. Чиновница подчеркивает, что за все время полномасштабной войны россияне ни разу не согласовали гумкоридор для вывоза таких детей. Вывоз несовершеннолетних на "отдых в лагерь". Такая практика была распространена особенно в летнее время. Оккупанты создавали ужасающие условия жизни на оккупированных территориях и фактически склоняли родителей отдать своего ребенка на добровольный вывоз "в лагерь". А после этого детей не возвращали. В большинстве своем они сейчас находятся либо в Крыму, либо на территории рф.

"Они специально не держат детей в одних базах, перемещают, прячут, чтобы нам было как можно труднее найти и вернуть ребенка. Дети ездят по всей территории России и Крыма. Многие дети находятся даже в Сибири", — резюмирует Дарья Герасимчук.

Читать все интервью: Россияне депортируют украинских детей даже в Сибирь — уполномоченный президент по правам ребенка

Неудивительно, что при засилье подобных кейсов в Международном уголовном суде решили выдать ордер на арест российской "уполномоченной по правам ребенка" марии львовой-беловой. Вместе с путиным ей придется отвечать за похищение украинских детей. Добавим, что сама чиновница говорила путину, что "усыновила" ребенка из Мариуполя.