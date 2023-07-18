Угрожали войной: президент ЮАР объяснил, почему не будет арестовывать путина по запросу МУС

В Африке сослались на "конституционные обязательства"

Президент ЮАР Сирил Рамафоса дал понять, что власти страны не намерены арестовывать российского диктатора владимира путина во время его пребывания на саммите БРИКС.

Об этом он заявил в комментарии изданию IOL.

В заявлении, сделанном под присягой, африканский лидер отметил, что россия дала ЮАР понять, что арест ее действующего президента будет воспринимать как объявление войны.

"Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну россии путем ареста президента путина", – заявил Рамафоса.

При этом, отмечается в материале, Рамафоса не хотел, чтобы общественность узнала его реальную позицию по этому вопросу.

"Было бы несовместимо с нашей Конституцией рисковать вступить в войну с россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь, охрану и безопасность", – сказал он.

Лидер ЮАР также утверждал, что якобы "на данный момент нет никаких юридических оснований для ареста и выдачи президента путина".

"Кабинет министров определил, что саммит БРИКС будет проведен таким образом, чтобы ЮАР придерживалась своих международных и юридических обязательств", – говорится в заявлении Рамафосы.

Напомним, что, международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой за депортацию детей с оккупированных территорий Украины. После этого решения главу кремля могут задержать в целом ряде стран.