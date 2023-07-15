Будет арестован? ЮАР намекнули, что нужно сделать с путиным, если он приедет на саммит БРИКС

кремль заявил, что еще не определился, приедет ли путин на саммит

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан выразил надежду, что ЮАР "поступит правильно" и будет следовать международному праву, если президент россии владимир путин все же приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе 2023 года.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Южная Африка, где пройдет саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в этом году, предоставила дипломатическую неприкосновенность всем официальным лицам, которые будут присутствовать на саммите. Это означает, что путин может приехать в страну, несмотря на ордер МУС на его арест.

По словам министра международных отношений ЮАР Наледи Пандор, Южная Африка пока не получила подтверждения личного участия главы кремля в саммите.

"Южная Африка десятилетиями переживала преступления против человечности, преступления апартеида, я не думаю, что им нужны уроки от меня. Они добровольно стали государством-участником МУС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно", — сказал Карим Хан.

В то же время, по его словам, нужно быть готовыми к разным сценариям.

"Я прокурор, мне нужно быть осторожным и быть готовым к разным сценариям. Каждый раз, когда я смотрю на Южную Африку, я вспоминаю величие великого Манделы. И я думаю, что все южноафриканцы будут оглядываться на него, не на меня – что сделал бы великий Нельсон Мандела", — выразил надежду главный прокурор МУС.

Стоит отметить, что ЮАР признает юрисдикцию МУС и в случае если владимир путин, ордер на арест которого он выдал, появится на территории страны, она обязана будет его арестовать.

Напомним, 14 июля президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что на саммите БРИКС лично будет присутствовать владимир путин. В кремле заявили, что пока не приняли окончательного решения о присутствии путина.

Как ранее сообщал "Телеграф", ЮАР неформально попросила путина, чтобы он не приезжал, а принял участие в саммите через Zoom.