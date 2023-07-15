Буде заарештований? ПАР натякнули, що потрібно зробити з путіним, якщо він приїде на саміт БРІКС

кремль заявив, що ще не визначився, чи приїде путін на саміт

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан висловив сподівання, що ПАР "вчинить правильно" і дотримуватиметься міжнародного права, якщо президент росії володимир путін все ж таки приїде на саміт БРІКС в Йоганнесбурзі в серпні 2023 року.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Південна Африка, де проходитиме саміт БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) цього року, надала дипломатичну недоторканність усім офіційним особам, які будуть присутні на саміті. Це означає, що путін може приїхати до країни, попри ордер МКС на його арешт.

За словами міністра міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор, Південна Африка поки що не отримала підтвердження особистої участі глави кремля в саміті.

"Південна Африка десятиліттями переживала злочини проти людяності, злочини апартеїду, я не думаю, що їм потрібні уроки від мене. Вони добровільно стали державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно", — сказав він. Карім Хан.

Водночас за його словами, потрібно бути готовими до різних сценаріїв.

"Я прокурор, мені потрібно бути обережним і бути готовим до різних сценаріїв. Щоразу, коли дивлюся на Південну Африку, я згадую велич великого Мандели. І я думаю, що всі південноафриканці будуть озиратися на нього, не на мене — що зробив би великий Нельсон Мандела", — висловив сподівання головний прокурор МКС.

Варто зазначити, що ПАР визнає юрисдикцію МКС і якщо володимир путін, ордер на арешт якого він видав, з’явиться на території країни, вона повинна буде його заарештувати.

Нагадаємо, 14 липня президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що на саміті БРІКС особисто буде присутній володимир путін. У кремлі повідомили, що поки не прийняли остаточного рішення про присутність путіна.

Як раніше повідомляв "Телеграф", ПАР неформально попросила путіна, щоб він не приїжджав, а взяв участь у саміті через Zoom.