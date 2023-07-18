Погрожували війною: президент ПАР пояснив, чому не заарештовуватиме путіна на запит МВС

В Африці послалися на "конституційні зобов’язання"

Президент ПАР Сиріл Рамафоса дав зрозуміти, що влада країни не має наміру заарештовувати російського диктатора володимира путіна під час його перебування на саміті БРІКС.

Про це він заявив у коментарі виданню IOL.

У заяві, зробленій під присягою, африканський лідер зазначив, що росія дала ПАР зрозуміти, що арешт її чинного президента сприйматиме як оголошення війни.

"Було б безрозсудним, неконституційним та незаконним здійсненням повноважень, наданих уряду, оголосити війну росії шляхом арешту президента путіна", — заявив Рамафоса.

При цьому, наголошується в матеріалі, Рамафоса не хотів, щоб громадськість дізналася про його реальну позицію з цього питання.

"Було б несумісно з нашою Конституцією ризикувати вступити у війну з росією. У мене є конституційні зобов’язання захищати національний суверенітет, мир та безпеку республіки, а також поважати, захищати, заохочувати та здійснювати права народу республіки на життя, охорону та безпеку", – сказав він.

Лідер ПАР також стверджував, що нібито "наразі немає жодних юридичних підстав для арешту та видачі президента путіна".

"Кабінет міністрів визначив, що саміт БРІКС буде проведено таким чином, щоб ПАР дотримувалася своїх міжнародних та юридичних зобов’язань", — йдеться у заяві Рамафоси.

Нагадаємо, що міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з окупованих територій України. Після цього рішення главу кремля можуть затримати в низці країн.