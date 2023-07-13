СМИ рассказали, как клон подсанкционной Parimatch работает в Украине

В марте 2023 года на компанию были наложены санкции, после чего ее деятельность в Украине была прекращена

В сети активно рекламируется онлайн-казино BuddyBet, которое открыто связывает себя с подсанкционной букмекерской конторой Parimatch. Об этом пишет РБК-Украина, отмечая, что клон Parimatch даже обещает вытянуть средства, застрявшие на счетах РМ.

Журналист Евгений Плинский на своей странице в Facebook рассказал, что получил от одного из подписчиков сообщение с предложением обратить внимание на деятельность BuddyBet.

"В случае с фактически клоном "Parimatch" все работает. Сайт https://buddy1.bet/ активен, а счет без проблем пополняется", — сообщил журналист.

СМИ указывают, что для эксперимента журналист зашел на сайт, зарегистрировался и через карту "Монобанк" легко пополнил счет на 150 грн. В квитанции, которую получил новый пользователь, отметили, что получателем денег стала компания HADLEY POINT LIMITED, расположенная в столице Кении Найроби.

Авторы отмечают, что указанный финансовый транш провели по коду 8299 "Услуги по уходу за ребенком".

"Чистой воды преступный "мискодинг" (изменение кода платежа, когда пополняешь счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код меняют и они идут как за услуги или товары)", — подчеркивает Плинский.

Автор сообщения обозначил в посте Monobank, Национальный банк Украины и MasterCard, попросив объяснить, почему такие платежи вообще проходят и сколько клонов типа BuddyBet работает и выводит средства за границу. Плинский также призвал отреагировать на историю с "BuddyBet" вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, которую возглавляет Иван Рудый.

Также возникает справедливый вопрос, получал ли "BuddyBet" лицензию на свою деятельность. Ведь если клон связан с Parimatch, то любопытно, как он мог получить лицензию, если PM находится под санкциями.

СМИ напоминают, что Parimatch — бренд международной холдинговой компании Parimatch. Представитель бренда в Украине — компания "Parimatch Ukraine".

В марте 2023 года на холдинговую компанию были наложены санкции, после чего ее деятельность в Украине была прекращена. В апреле компания уволила половины штата (1100 работников) из украинских офисов.

Согласно расследованию СБУ в 2023 году, в структуру компаний Parimatch Tech входят компании, созданные гражданами Российской Федерации, а в холдинг компании входили юридические лица из РФ, осуществлявшие хозяйственную деятельность на территории оккупированного Крыма.

В ходе расследования также было обнаружено, что в отмывании игровых средств Parimatch участвовали Ibox Bank и ООО "Финансовая компания Лео".

В частности, они применяли технологию мискодинга — вид мошенничества, при котором код торговца не соответствует виду деятельности бизнеса. Деятельность "Лео" и Ibox дала возможность получать теневую прибыль более 2,5 млрд. гривен в год.