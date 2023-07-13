ЗМІ розповіли, як клон підсанкційної Parimatch працює в Україні

У березні 2023 року на компанію було накладено санкції, після чого її діяльність в Україні було припинено

В мережі активно рекламується онлайн-казино "BuddyBet", яке відкрито пов’язує себе з підсанкційною букмекерською конторою Parimatch. Про це пише РБК-Україна, зазначаючи, що клон Parimatch навіть обіцяє витягнути кошти, які застрягли на рахунках РМ.

Журналіст Євген Плінський на своїй сторінці в Facebook розповів, що отримав від одного з підписників повідомлення з пропозицією звернути увагу на діяльність BuddyBet".

"У випадку з фактично клоном "Parimatch" все працює. Сайт https://buddy1.bet/ активний, а рахунок без проблем поповнюється", — повідомив журналіст.

ЗМІ вказують, що заради експерименту журналіст зайшов на сайт, зареєструвався і через карту "Монобанк" легко поповнив рахунок на 150 грн. У квитанції, яку отримав новий користувач, зазначили, що отримувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED яка розташована у столиці Кенії Найробі.

Автори зазначають, що вказаний фінансовий транш провели за кодом 8299 "Послуги догляду за дитиною".

"Чистої води злочинний "міскодинг" (зміна коду платежу коли поповнюєш рахунок в казино, і ці гроші мають обкладатись податками, але код змінюють і вони йдуть як за послуги або товари)", — підкреслює Плінський.

Автор повідомлення позначив у пості Monobank, Національний банк України та MasterCard, попросивши пояснити, чому такі платежі взагалі проходять та скільки клонів типу "BuddyBet" працює і виводить кошти за кордон. Плінський також закликав відреагувати на історію з "BuddyBet" віцепремʼєра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова та комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, яку очолює Іван Рудий.

Також виникає справедливе питання, чи отримував "BuddyBet" ліцензію на свою діяльність. Адже якщо клон пов'язаний з Parimatch, то цікаво, як він міг отримати ліцензію, якщо PM перебуває під санкціями.

ЗМІ нагадують, що Parimatch — бренд міжнародної холдингової компанії Parimatch. Представник бренду в Україні — компанія "Parimatch Ukraine".

У березні 2023 року на холдингову компанію було накладено санкції, після чого її діяльність в Україні було припинено. У квітні компанія звільнила половини штату (1100 працівників) з українських офісів.

Відповідно до розслідування СБУ у 2023 році, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації, а у холдинг компанії входили юридичні особи з РФ, які здійснювали господарську діяльність на території окупованого Криму.

Під час розслідування також було виявлено, що у відмиванні гральних коштів Parimatch брали участь Ibox Bank та ТОВ "Фінансова компанія Лео".

Зокрема вони застосовували технологію міскодингу — вигляд шахрайства, при якому код торговця не відповідає виду діяльності бізнесу. Діяльність "Лео" та Ibox дала можливість отримувати тіньовий прибуток понад 2,5 млрд гривень на рік.