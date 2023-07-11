В НАТО приняли важное соглашение на случай нападения россии

Документ долгое время блокировала Турция

Страны НАТО накануне саммита в Литве утвердили соглашение по оборонным планам, которое подробно регламентирует действия Альянса в случае нападения россии.

Как информирует Reuters со ссылкой на пятерых дипломатов, за день до начала саммита в Вильнюсе членам Альянса удалось преодолеть сопротивление Турции и согласовать документ.

В течение многих десятилетий в НАТО не видели необходимости в создании подобного рода документа, однако после начала российского вторжения в Украину странам Альянса пришлось всерьез задуматься о том, что будет, если кремль пойдет дальше.

Согласование региональных планов блокировала Турция, которая выразила недовольство географическими названиями, вроде локаций на Кипре. Однако теперь Анкара согласилась отказаться от своих претензий.

В этих планах содержатся указания относительно модернизации сил стран-членов в регионе и где они должны быть развернуты. Хотя по оценкам официальных лиц НАТО для полной реализации плана потребуется около пяти лет, но при необходимости Альянс готов начать действовать незамедлительно.

Стоит отметить, что Турция не только разблокировала региональные планы, но и согласилась поддержать заявку Швеции на вступление в Альянс.