От этого зависит новая структура безопасности: Дуда рассказал об ожиданиях от саммита НАТО и Украины

В Польше рассказали, чего ждут от саммита НАТО

Без членства Украины в НАТО будущую архитектуру европейской безопасности сложно представить, а потому во время саммита в Литве Киев должен получить четкие сигналы о сближении с Альянсом.

Как информирует "Укринформ", президент Польши Анджей Дуда отметил, что в его стране четко понимают критерии для вступления Украины в НАТО, и их также четко понимают в Киеве.

"Но, несмотря на это, сложно представить будущую архитектуру безопасности в Европе без Украины в НАТО, а также без членства Украины в ЕС. И самое главное – сложно себе представить безопасность Польши без свободной, независимой и стабильной Украины", — отметил Дуда.

Он также подчеркнул, что эта идея должна стоять в угле польской стратегии национальной безопасности на последующие десятилетия.

По словам Дуды, Варшава ждет от саммита НАТО новых планов относительно оборонительной стратегии Альянса, а также усиления восточного фланга. Это также касается, усиления цепочки руководства войсками, которые позволят за минимальное время перейти от состояния мирного времени к решению кризисной ситуации.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, какую программу Украине предложат в Вильнюсе.