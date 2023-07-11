У НАТО ухвалили важливу угоду на випадок нападу росії

Документ тривалий час блокувала Туреччина

Країни НАТО напередодні саміту в Литві затвердили угоду щодо оборонних планів, яка детально регламентує дії Альянсу у разі нападу росії.

Як повідомляє Reuters з посиланням на п’ятьох дипломатів, за день до початку саміту у Вільнюсі членам Альянсу вдалося подолати опір Туреччини та погодити документ.

Протягом багатьох десятиліть у НАТО не бачили необхідності у створенні такого роду документа, проте після початку російського вторгнення в Україну країнам Альянсу довелося серйозно замислитися над тим, що буде, якщо кремль піде далі.

Узгодження регіональних планів блокувала Туреччина, яка висловила невдоволення географічними назвами на кшталт локацій на Кіпрі. Однак тепер Анкара погодилася відмовитись від своїх претензій.

У цих планах містяться вказівки щодо модернізації сил країн-членів у регіоні та де вони мають бути розгорнуті. Хоча, за оцінками офіційних осіб НАТО, для повної реалізації плану потрібно близько п’яти років, але при необхідності Альянс готовий почати діяти негайно.

Варто зазначити, що Туреччина не лише розблокувала регіональні плани, а й погодилася підтримати заявку Швеції на вступ до Альянсу.