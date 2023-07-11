Туреччина розблокувала шлях Швеції до НАТО: що отримає натомість

Сторони досягли компромісу у питаннях НАТО та ЄС

Туреччина погодилася розблокувати заявку Швеції до НАТО, а у відповідь отримала гарантії підтримки на шляху до ЄС.

Як передає пресслужба НАТО, про це стало відомо після зустрічі генсека Альянсу Єнса Столтенберга, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

Зазначається, що Ердоган пообіцяв направити до парламенту країни протокол про ратифікацію заявки Швеції та гарантувати його розгляд у "найближчий час".

У відповідь Швеція погодилася активізувати роботу з боротьби з тероризмом. Крім того, вона пообіцяла всіляко сприяти зближенню Туреччини з Євросоюзом.

"На що сьогодні погодилася Швеція як член ЄС – це активно підтримувати зусилля Туреччини щодо відродження процесу вступу до ЄС та допомогти у модернізації митного союзу Туреччини та ЄС та візової лібералізації", — сказав Столтенберг.

Він також додав, що НАТО не має відношення до переговорів Туреччини та ЄС, проте вітає двосторонню угоду.

Як повідомлялося раніше, подібні заяви зроблено на тлі старту саміту НАТО у Вільнюсі, на якому має бути присутнім і президент України Володимир Зеленський.