Зеленський зустрінеться на саміті НАТО з Байденом та іншими союзниками (відео)

Володимир Зеленський наголосив вкотре, що Україні потрібні чіткі гарантії

Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден зустрінуться на саміті НАТО у Вільнюсі. Зустріч відбудеться у кулуарах саміту.

Про це повідомив журналіст Politico Джонатан Лемайр у своєму Twitter. А сам український президент підтвердив цю інформацію.

У Джо Байдена заплановано низку двосторонніх зустрічей, у тому числі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та Володимиром Зеленським. Український президент також згадав, що у Вільнюсі відбудуться двосторонні зустрічі між деякими країнами.

"У Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня — країни Європи, Америка, Канада, Японія... Пріоритети абсолютно очевидні — це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита", — сказав він у відеозвернені у понеділок.

Володимир Зеленський зазначив, що переговори стосуватимуться зброї для фронту та інших засобів захисту безпеки України. Крім того, Україна готується до саміту НАТО, хоча здебільшого ця робота за лаштунками.

"Всі все розуміють, кожен лідер, кожна держава, навіть якщо озвучуються різні позиції. Очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз, зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал саме зараз. Вдячний усім країнам, які схвалили угоди щодо нашої інтеграції в НАТО. Більшість Альянсу за нас", — наголосив президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які очікування Польщі від саміту НАТО. Президент країни впевнений, що майбутню архітектуру європейської безпеки важко уявити без України.